Sektionschef - Supply & Operations Support

Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker en linjechef till den nya sektionen Production Support inom Special Mission and Regional Aircraft (SMRA). Din främsta utmaning blir att forma och utveckla sektionen tillsammans med dina medarbetare, både vad gäller verksamhet, kompetensutveckling och hållbarhet inför framtiden. SMRA är inne i en expansiv fas, där du aktivt kommer bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt. I det ledarteam du kommer ingå i finns idag erfarna chefer och stödfunktioner att jobba tillsammans med.
Din roll
Du kommer att leda och styra en nybildad sektion, Production Support, inom området Production Management. Du blir chef över ett engagerat team som arbetar med att säkerställa optimerad planering och genomförande av materialkoordineringsaktiviteter, artikeldatahantering i affärssystemet samt uppdragsledning som berör pågående projekt- och produktionsaktiviteter. Gruppen arbetar med såväl plattformsprojekt, främst då med produkten GlobalEye, som med eftermarknadssupport av civila och militära flygplan producerade eller modifierade av Saab.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer vara:
* personalansvar för sektionen, inklusive coaching, återkoppling, målsättning samt individuell och gemensam utveckling
* ansvar för budget och resultat inom sektionen
* planering och fördelning av resurser samt rekrytering inom sektionen
* stödja sektionen med dagliga produktionsfrågor, prestanda- och kalkylarbete samt kommunikation och informationsdelning
* utveckling och förbättring av arbetsrutiner och verktyg inom sektionenPubliceringsdatum2026-02-11Profil
Vi tror att du är en driven, pålitlig och ansvarstagande ledare som är öppen för nya idéer och har en förmåga att bidra till en god struktur. Du kommunicerar tydligt, kan engagera och motivera andra och gillar att arbeta med kontinuerliga förbättringar. I ditt ledarskap är öppna dialoger viktigt och samarbete något som uppmuntras. Vi ser gärna att du bidrar med idéer som stärker både teamet och verksamhetens långsiktiga utveckling och att du kan bidra till en miljö där tillit och nytänkande får ta plats.
För att lyckas i rollen har du:
* Erfarenhet av att koordinera materialflöden i en producerande organisation
* Tidigare ledarerfarenhet med vilja att stötta, coacha och utveckla andra
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande färdigheter:
* Bakgrund inom Saabplattformar Saab 340/Saab 2000, dess derivat och modifieringen Global Eye är meriterande
* Erfarenhet av IFS Business System
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du kommer att vara en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Sektionen Production Support består av ett team på 15 medarbetare inom område Production Management, avdelningen Special Mission och Regional Aircraft som tillhör Affärsenheten Aviation Services, Aeronautics.
Området Production Management ansvarar för upprätthållande av de produktionstillstånd som Saab har erhållit av civila och militära luftfartsmyndigheter. Området utför även beredning av både underhålls- och produktionsunderlag, genomför internproduktion och ansvarar dessutom för SMRA:s lagerhantering.
