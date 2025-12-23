Sekreterare
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker en Senior Nämndcontroller/Nämndsekreterare till kansliavdelningen, Regionstyrelsens förvaltning, Falun.
Hos oss på kansliavdelningen får du ett meningsfullt och roligt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett demokratiskt och hälsosamt Dalarna! Nämndteamet inom regionstyrelsens förvaltning söker nu en kollega. Tjänsten är tillsvidare och är en ersättningsrektytering. Vi söker dig som har erfarenhet som nämndsekreterare. Som nämndsekreterare på kansliavdelningen arbetar du tätt tillsammans med Region Dalarnas politiska ledning och högsta tjänstemannaledning. I arbetet ingår att stödja och vägleda ledningen i den politiska ärendeprocessen med fokus på att ärendena ska hanteras på ett kvalitets- och rättssäkert sätt. Du måste tycka om att arbeta i förändring och att ha flera saker på gång samtidigt.
På kansliavdelningen finns, förutom nämndteamet, regionens jurister samt registratur och diarium. Avdelningen har god sammanhållning och möjligheter till aktiviteter med kollegorna finns för den som vill. På kansliavdelningen lägger vi fokus på sociala aktiviteter och har en trivselkommitté som regelbundet anordnar aktiviteter för medarbetarna.
Som senior nämndcontroller har du hand om ärendeprocessen för regionens politiska instanser tillsammans med övriga medarbetare i nämndteamet. Arbetet innebär bevakning och uppföljning av ärenden, sammanställning av dagordningar, kvalitetsgranskning och publicering av möteshandlingar, sekreterarskap vid nämndsammanträden (protokollsskrivning) samt utskick av fattade beslut. Nämndteamet har även ansvaret för utvecklingen av den politiska ärendeprocessen inom regionen. Det innebär att teamets medlemmar behöver ha ett prestigelöst och utvecklingsorienterat förhållningssätt gällande verksamhetsutveckling. I teamets uppdrag ligger också att implementera gemensamma arbetsmetoder inom regionen.
Vi söker dig som har
statsvetenskaplig examen eller annan likvärdig utbildning
erfarenhet som nämndsekreterare inom region eller kommun
erfarenhet av arbete i politiskt styrd offentlig verksamhet
god kunskap i hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet
god kommunikationsförmåga i tal och skrift i det svenska språket
god datorvana
god vana i digitala arbetssätt
Du som söker tjänsten är driven, prestigelös och självgående, du trivs i en roll med höga krav och breda kontaktytor. Du är en god teamspelare och har förmåga till självständigt arbete. Du har förmågan att skapa förtroende och engagemang i samarbetet med övriga medarbetare inom Region Dalarna. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
