Sekreterare

Nordic work AB / Assistentjobb / Stockholm
2025-09-28


Vi söker nu en sekreterare med tidigare erfarenhet av liknande arbete för Deltidsarbete.
Arbetet består av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom att bevaka frister, hämta och hantera post, svara i telefonen, boka tolk, skicka klientbrev, ta emot klienterna som kommer till byrån och liknande.
Det är viktigt att du kan överblicka en större mängd information och samtidigt ha en känsla för detaljer. Du kommer ha daglig kontakt med, myndigheter och klienter.
Välkommen med din ansökan!
Det är därför viktigt att du besitter social kompetens och har ett inre driv. Krav är att du behärskar svenska
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: info@nordic-work.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic work AB (org.nr 559359-4194)
Kistagången 20b (visa karta)
164 40  KISTA

Jobbnummer
9529761

