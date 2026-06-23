Segeltorp vårdcentral söker legitimerad läkare
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Vill du vara med och utveckla Segeltorps Vårdcentral – en personlig vårdcentral med nära vård?
Segeltorps Vårdcentral söker nu en legitimerad läkare som vill bli en del av vårt engagerade och kompetenta team! Här får du möjlighet att göra skillnad för våra patienter, i en arbetsmiljö där patienten alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Segeltorps Vårdcentral är en regionsdriven vårdcentral belägen i ett charmigt villaområde i Huddinge kommun, endast 5 minuter med buss från Fruängen. Vi har cirka 7 300 listade patienter, många äldre, och erbjuder välfungerande hemsjukvård.
Hos oss får du arbeta i en trygg och väl sammansvetsad arbetsgrupp på cirka 25 medarbetare, inklusive läkare, geriatriker, sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykolog, psykoterapeut, medicinsk fotvårdare, undersköterskor, REKO och läkarsekreterare. Vi har eget labb och ett effektivt försäkringsmedicinskt team – allt för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi arbetar enligt nära vård-principen och strävar efter en personlig kontakt med varje patient. Vår ambition är att kombinera hög medicinsk kvalitet med en varm och inkluderande arbetsmiljö där du som läkare får både ansvar och stöd.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr och erbjuder fri sjukvård. Rabatt på SL-biljett, förmånlig tjänstepension, kollektivavtalade försäkringar och extra ersättning när du blir förälder. Du kan läsa mer om det här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeOm tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i en modern, utvecklingsinriktad vårdcentral med fokus på nära vård. Du får ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och hanterar både akuta och kroniska sjukdomar, förebyggande insatser kring levnadsvanor samt handledning.
Hos oss blir du en del av en engagerad läkargrupp med bred kompetens, och vi erbjuder:
• Möjlighet till fortlöpande utbildning och utveckling genom SLSO:s nätverk.
• Som legitimerad läkare på Segeltorps vårdcentral har du handledning varje vecka av erfaren specialist.
• Du får en tydlig arbetsstruktur och arbetar i en trygg, välfungerande och kollegial miljö.Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med behörighet att verka i svensk sjukvård.
• Erfarenhet från primärvården är mycket meriterande.
• Meriterande med erfarenhet av TakeCare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga och vill bidra till en positiv arbetsmiljö. Du är engagerad i både medicinsk kvalitet och i att skapa en nära relation med patienterna.
Anställning
Särskildvisstidsanställning på 6 mån. Sysselsättningsgrad 100%.Övrig information
Hos oss på Segeltorps Vårdcentral får du chansen att kombinera hög medicinsk kompetens med personlig patientkontakt – och samtidigt arbeta i ett team som stöttar och utvecklar dig. Vill du vara med och göra skillnad? Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Segeltorps vårdcentral Kontakt
verksamhetschef
Natalie Neikter 073-9145383 Jobbnummer
9975753