Security Platform Specialist - Azure Managed HSM & Key Vault
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med några av verksamhetens mest säkerhetskritiska plattformar? För rätt person kan det bli aktuellt med en anställning direkt hos kunden efter ca 6 månader.
Vi söker en Security Platform Specialist med fokus på Azure Managed HSM och Azure Key Vault. Du blir en del av ett specialistteam som ansvarar för plattformar och tjänster inom nyckelhantering, kryptografi och certifikat, med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och efterlevnad.
Rollen kombinerar operativt ansvar, problemlösning och teknisk utveckling. Du arbetar nära arkitekter, infrastrukturspecialister och säkerhetsteam för att säkerställa en stabil, säker och framtidssäkrad plattform för kryptografiska tjänster i Azure.
På sikt kommer området även att utvecklas närmare organisationens PKI-plattformar, vilket ger möjlighet att arbeta med hela kedjan inom key management, certifikat och kryptografiska lösningar.
Ansvarsområden
Som Security Platform Specialist kommer du huvudsakligen att arbeta med:
Drift, förvaltning och vidareutveckling av Azure Managed HSM
Drift och utveckling av Azure Key Vault
Kryptografi, nyckelhantering och certifikatrelaterade tjänster
Automation och Infrastructure as Code
Säkerhetsförbättringar och plattformsutveckling
Incidenthantering, felsökning och grundorsaksanalyser
Samarbete med team inom cloud, identitet, infrastruktur och it-säkerhet
Du är en nyfiken och säkerhetsmedveten specialist som gillar att fördjupa dig i komplexa tekniska utmaningar. Du arbetar noggrant och strukturerat, tar ansvar för kvalitet i leveransen och har en stark känsla för säkerhet och riskmedvetenhet.
Samtidigt är du prestigelös och samarbetsorienterad. Du delar gärna med dig av din kunskap, bidrar till teamets utveckling och trivs i en miljö där man löser problem tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom flera av följande områden:
Azure-infrastruktur i produktionsmiljö
Azure Managed HSM, Azure Key Vault eller liknande lösningar för nyckelhantering
Kryptografi, key management, certifikathantering eller PKI
Säkerhetsrelaterade Azure-tjänster och governance
PowerShell, Azure CLI eller motsvarande automationsverktyg
Infrastructure as Code med exempelvis Bicep eller Terraform
Drift och förvaltning av affärskritiska plattformar
Meriterande:
Azure Managed HSM
PKI-plattformar och certifikatlivscykelhantering
Customer Managed Keys (CMK) eller BYOK
Microsoft Entra ID
Linux- och hybridmiljöer
Private Endpoints, DNS, brandväggar och nätverksnära Azure-tjänster
Erfarenhet från bank, finans eller annan reglerad verksamhet
Azure-certifieringar inom Security eller InfrastructureOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/e7f96937-6058-4179-8218-81d3d55d2d26
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10020240