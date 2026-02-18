Scrum Master till utvecklingsteam i Trelleborg
2026-02-18
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Trelleborg är ett nyetablerat it-kontor och vi söker nu förstärkning för att för att utöka verksamheten med en ny enhet. Du som medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi uppmuntrar aktivt att alla tar ansvar för och använder tid till sin kompetensutveckling. Vi erbjuder en modern arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas på både djup och bredd där vi lägger stort fokus på kompetensutveckling samt fysiskt och psykiskt välmående. Hos oss får du vara med och påverka och skapa förutsättningar för dig själv och din omgivning. Du får samtidigt vara med och skapa teknik som hjälper medborgaren.
Scrum Master, agilt arbetssätt, utveckling
I din roll som Scrum Master tror vi att du har stor passion för agil utveckling. Du har också förmågan att snabbt kunna sätta dig in i olika problemställningar samt kunna se till helheten. Vidare så värdesätter du och bidrar till ett positivt, transparent och inkluderande samarbetsklimat i teamen.
I arbetsuppgifterna ingår att
• jobba uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet
• coacha teamet till ett effektivt arbetssätt
• säkerställa att teamet och intressenter runt teamet jobbar enligt agila principer
• samarbeta med olika ledningsfunktioner för att planera utvecklingsarbetet och visualisera teamets progress
• vara en viktig del i verksamhetsutvecklingen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har minst 3 år arbetslivserfarenhet som Scrum master
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• certifiering som Scrum master
• erfarenhet av verktyg såsom Jira och Confluence
• erfarenhet av att driva produkter framåt
• erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Publiceringsdatum2026-02-18
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Trelleborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Svante Fahlström, 010-114 47 96 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Johan Mauritzson, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9748853