Scrum Master Lund
2025-09-23
Vill du coacha team och driva agilt arbete framåt?
Vi söker nu en erfaren Scrum Master till ett konsultuppdrag i Lund. Uppdraget innebär att stödja och utveckla Scrum- och Kanban-team samt bidra till leveranser av mjukvaru- och hårdvaruprodukter för produktionsmiljöer med global spridning.
Ditt uppdrag:
• Facilitera och coacha Scrum- och Kanban-team i deras dagliga arbete.
• Stödja teamen i att utvecklas och förbättras kontinuerligt.
• Bygga nätverk och undanröja hinder för att underlätta leveranser.
• Anpassa Scrum- och Kanban-ramverket efter teamens behov och kontext.
• Säkerställa tydlig kommunikation och gott samarbete med intressenter.
Vi söker dig som:
• Har en teknisk universitetsutbildning.
• Har minst 3-5 års erfarenhet som Scrum Master, gärna inom både mjukvara och hårdvara.
• Är en trygg ledare med starkt personligt driv och engagemang.
• Har mycket god förmåga att hantera förändringar och osäkerhet.
• Har god kommunikativ förmåga och förmåga att motivera och engagera andra.
• Har god erfarenhet av intressenthantering och agila arbetssätt.
• Behärskar engelska på en utmärkt nivå, i både tal och skrift.
Du har även färdigheter inom:
• Scrum och Kanban.
• Ledarskap och coachning.
• Kommunikation och samarbete.
• Stakeholder management.
Meriterande:
Meriterande:
• Erfarenhet från linjechefsroller eller andra ledarroller.
• Uppdraget pågår mellan 13 oktober 2025 och 9 oktober 2026, på heltid (100 %) och med placering i Lund.
Om Talangbron:
På Talangbron har vi lång erfarenhet av att matcha rätt konsulter med rätt uppdrag. Vår styrka ligger i att skapa trygga, långsiktiga och framgångsrika samarbeten mellan arbetsgivare och konsulter. Vi erbjuder flexibla lösningar och en smidig process, där din kompetens får komma till sin fulla rätt.
Redo att ta steget?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
29 september 2025 Så ansöker du
