Scrum Master
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Erfaren Scrum Master som vill vara med och utveckla både arbetssätt och system
Vill du vara med och sätta strukturen för hur ett team arbetar – samtidigt som du bidrar till utvecklingen av ett centralt informationshanteringssystem?
Vi söker nu en Team Coach som vill ta en central roll i ett team som arbetar med utveckling och förvaltning av ett verksamhetskritiskt system. Systemet befinner sig i en tidig fas och kommer framöver att implementeras brett inom organisationen.
Det här är en unik möjlighet för dig som brinner för agilt ledarskap och förbättringsarbete. På sikt kan rollen även kombineras med ansvar inom verksamhetsanalys eller en mer teknisk inriktning.
Om rollen
Som Team Coach blir du en nyckelperson i att bygga ett effektivt, självgående och högpresterande team. Eftersom systemet är i ett tidigt skede får du stor möjlighet att påverka och etablera arbetssätt, struktur och kultur från grunden.
Du kommer att:
Aktivt coacha och utveckla teamets agila arbetssätt
Etablera och vidareutveckla teamets arbetssätt och processer
Driva och facilitera agila forum med tydligt fokus på värde och effekt
Arbeta strukturerat med kontinuerliga förbättringar – från insikt till genomförd förändring
Säkerställa tydlighet kring:
Definition of Done
Backlogstruktur och prioritering
Arbetsflöde och leveransförmåga
Stödja teamet i att balansera utveckling, förvaltning och långsiktig kvalitet
Rollen kan på sikt utvecklas och kombineras med exempelvis:
Verksamhetsanalys (kravhantering, verksamhetsdialog och informationsflöden), eller
Teknisk utveckling/systemförvaltningPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som inte bara vill följa ett agilt ramverk, utan som vill förstå, utveckla och förbättra hur team faktiskt arbetar.
Du:
Har flera års erfarenhet som Scrum Master, Team Coach eller motsvarande roll
Har ett starkt driv att utveckla arbetssätt och team
Trivs i en miljö där processer och strukturer fortfarande formas, och ser det som en möjlighet att påverka
Har erfarenhet av:
Retrospektiv och förbättringsarbete
Sprintplanering och teamstruktur
Definition of Done och kvalitetsarbete
Är kommunikativ, prestigelös och skicklig på att bygga förtroende
Meriterande
Erfarenhet av informationshantering, datarelaterade områden eller plattformsnära team
Erfarenhet av system som gått från uppbyggnadsfas till bred implementering
Kompetens inom kravanalys
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967400-2069790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9977956