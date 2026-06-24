Scrum Master

Techrytera AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-24


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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Erfaren Scrum Master som vill vara med och utveckla både arbetssätt och system
Vill du vara med och sätta strukturen för hur ett team arbetar – samtidigt som du bidrar till utvecklingen av ett centralt informationshanteringssystem?
Vi söker nu en Team Coach som vill ta en central roll i ett team som arbetar med utveckling och förvaltning av ett verksamhetskritiskt system. Systemet befinner sig i en tidig fas och kommer framöver att implementeras brett inom organisationen.
Det här är en unik möjlighet för dig som brinner för agilt ledarskap och förbättringsarbete. På sikt kan rollen även kombineras med ansvar inom verksamhetsanalys eller en mer teknisk inriktning.
Om rollen
Som Team Coach blir du en nyckelperson i att bygga ett effektivt, självgående och högpresterande team. Eftersom systemet är i ett tidigt skede får du stor möjlighet att påverka och etablera arbetssätt, struktur och kultur från grunden.
Du kommer att:

Aktivt coacha och utveckla teamets agila arbetssätt

Etablera och vidareutveckla teamets arbetssätt och processer

Driva och facilitera agila forum med tydligt fokus på värde och effekt

Arbeta strukturerat med kontinuerliga förbättringar – från insikt till genomförd förändring

Säkerställa tydlighet kring:

Definition of Done

Backlogstruktur och prioritering

Arbetsflöde och leveransförmåga

Stödja teamet i att balansera utveckling, förvaltning och långsiktig kvalitet

Rollen kan på sikt utvecklas och kombineras med exempelvis:

Verksamhetsanalys (kravhantering, verksamhetsdialog och informationsflöden), eller

Teknisk utveckling/systemförvaltning

Publiceringsdatum
2026-06-24

Kvalifikationer
Vi söker dig som inte bara vill följa ett agilt ramverk, utan som vill förstå, utveckla och förbättra hur team faktiskt arbetar.
Du:

Har flera års erfarenhet som Scrum Master, Team Coach eller motsvarande roll

Har ett starkt driv att utveckla arbetssätt och team

Trivs i en miljö där processer och strukturer fortfarande formas, och ser det som en möjlighet att påverka

Har erfarenhet av:

Retrospektiv och förbättringsarbete

Sprintplanering och teamstruktur

Definition of Done och kvalitetsarbete

Är kommunikativ, prestigelös och skicklig på att bygga förtroende

Meriterande
Erfarenhet av informationshantering, datarelaterade områden eller plattformsnära team

Erfarenhet av system som gått från uppbyggnadsfas till bred implementering

Kompetens inom kravanalys
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.

Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967400-2069790".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Techrytera AB (org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta)
113 46  STOCKHOLM

Jobbnummer
9977956

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