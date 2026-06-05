Scrum Master
Professional Galaxy AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-05
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Senior Scrum Master / Agile Flow Leader – Digital Services & Product Development
Vi söker nu en erfaren Scrum Master för ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag inom digital produktutveckling och datadrivna tjänster.
Detta uppdrag passar dig som brinner för agila arbetssätt, coachande ledarskap och att hjälpa tvärfunktionella team att leverera högkvalitativa digitala tjänster med fokus på användarvärde och kontinuerlig förbättring.
Om uppdraget
Du kommer att stötta ett produktteam som utvecklar digitala tjänster inom analys, coaching, användarupplevelse och prestationsförbättring. Rollen innebär att skapa förutsättningar för effektiva leveranser genom att facilitera agila processer, undanröja hinder och stärka teamets samarbete och leveransförmåga.
Du arbetar nära produktägare, utvecklare, UX-specialister, analytiker och andra intressenter i en modern produktutvecklingsmiljö.
Omfattning: 100%
Uppdragsperiod: 06 Jul 2026 - 06 Jul 2027 med möjlighet till förlängning
Placering: Hybridlösning med cirka 50 % arbete på plats i Södertälje och 50 % på distans
Ansvarsområden
Facilitera Scrum-ceremonier såsom sprintplanering, daily stand-ups, retrospectives och sprint reviews
Coacha team och intressenter i agila principer och Scrum-metodik
Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamets leveransförmåga
Stötta backloghantering och prioriteringsarbete tillsammans med produktägare
Säkerställa transparens kring framdrift, kapacitet och leveransstatus
Driva initiativ för kontinuerlig förbättring och ökad agil mognad
Hantera beroenden, risker och koordinering mellan olika team och intressenter
Främja samarbete mellan verksamhet, produktledning, utveckling och analysfunktioner
Skapa struktur och tydlighet i komplexa och föränderliga miljöerPubliceringsdatum2026-06-05KvalifikationerKvalifikationer
Flera års erfarenhet som Scrum Master inom mjukvaru- eller digital produktutveckling
Mycket god kunskap inom Scrum och agila arbetssätt
Erfarenhet av att stötta tvärfunktionella utvecklingsteam
Dokumenterad erfarenhet av coachning och förändringsledning inom agila organisationer
Erfarenhet av stakeholder management och samarbete mellan teknik och verksamhet
Förmåga att hantera risker, beroenden och leveransplanering i komplexa miljöer
Praktisk erfarenhet av Jira och Confluence
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska
Meriterande
Erfarenhet från datadrivna produktteam
Erfarenhet från digitala tjänster, analysplattformar eller användarcentrerade produkter
Erfarenhet av arbete i skalade agila organisationer
Kunskap inom produktutveckling, UX eller produktdiscovery
Erfarenhet av hybrid- eller distribuerade teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
En naturlig servant leader
Coachande, strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och relationsskapande
Pragmatisk och anpassningsbar
Bekväm med att utmana arbetssätt på ett konstruktivt sätt
Duktig på att skapa engagemang, samarbete och framdriftSå ansöker du
För att ansöka behöver du skicka:
CV på engelska
Löneanspråk
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861156-2039532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Vagnmakarvägen 1 (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Kontakt
Ritu Sareen ritu.sareen@progalaxy.se 0046737439047 Jobbnummer
9950814