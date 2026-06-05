Scrum Master

Professional Galaxy AB / Datajobb / Södertälje
2026-06-05


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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Senior Scrum Master / Agile Flow Leader – Digital Services & Product Development
Vi söker nu en erfaren Scrum Master för ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag inom digital produktutveckling och datadrivna tjänster.
Detta uppdrag passar dig som brinner för agila arbetssätt, coachande ledarskap och att hjälpa tvärfunktionella team att leverera högkvalitativa digitala tjänster med fokus på användarvärde och kontinuerlig förbättring.
Om uppdraget
Du kommer att stötta ett produktteam som utvecklar digitala tjänster inom analys, coaching, användarupplevelse och prestationsförbättring. Rollen innebär att skapa förutsättningar för effektiva leveranser genom att facilitera agila processer, undanröja hinder och stärka teamets samarbete och leveransförmåga.
Du arbetar nära produktägare, utvecklare, UX-specialister, analytiker och andra intressenter i en modern produktutvecklingsmiljö.
Omfattning: 100%
Uppdragsperiod: 06 Jul 2026 - 06 Jul 2027 med möjlighet till förlängning
Placering: Hybridlösning med cirka 50 % arbete på plats i Södertälje och 50 % på distans
Ansvarsområden

Facilitera Scrum-ceremonier såsom sprintplanering, daily stand-ups, retrospectives och sprint reviews

Coacha team och intressenter i agila principer och Scrum-metodik

Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamets leveransförmåga

Stötta backloghantering och prioriteringsarbete tillsammans med produktägare

Säkerställa transparens kring framdrift, kapacitet och leveransstatus

Driva initiativ för kontinuerlig förbättring och ökad agil mognad

Hantera beroenden, risker och koordinering mellan olika team och intressenter

Främja samarbete mellan verksamhet, produktledning, utveckling och analysfunktioner

Skapa struktur och tydlighet i komplexa och föränderliga miljöer

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som Scrum Master inom mjukvaru- eller digital produktutveckling

Mycket god kunskap inom Scrum och agila arbetssätt

Erfarenhet av att stötta tvärfunktionella utvecklingsteam

Dokumenterad erfarenhet av coachning och förändringsledning inom agila organisationer

Erfarenhet av stakeholder management och samarbete mellan teknik och verksamhet

Förmåga att hantera risker, beroenden och leveransplanering i komplexa miljöer

Praktisk erfarenhet av Jira och Confluence

Mycket god kommunikativ förmåga på engelska

Meriterande

Erfarenhet från datadrivna produktteam

Erfarenhet från digitala tjänster, analysplattformar eller användarcentrerade produkter

Erfarenhet av arbete i skalade agila organisationer

Kunskap inom produktutveckling, UX eller produktdiscovery

Erfarenhet av hybrid- eller distribuerade team

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

En naturlig servant leader

Coachande, strukturerad och lösningsorienterad

Kommunikativ och relationsskapande

Pragmatisk och anpassningsbar

Bekväm med att utmana arbetssätt på ett konstruktivt sätt

Duktig på att skapa engagemang, samarbete och framdrift

Så ansöker du
För att ansöka behöver du skicka:

CV på engelska

Löneanspråk

Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861156-2039532".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Vagnmakarvägen 1 (visa karta)
151 32  SÖDERTÄLJE

Kontakt
Ritu Sareen
ritu.sareen@progalaxy.se
0046737439047

Jobbnummer
9950814

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