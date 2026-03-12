Scrum Master
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Scrum Master till ett team inom Front Office. I rollen blir du en viktig möjliggörare i en komplex utvecklingsmiljö med många inkommande ärenden, högt tempo och flera intressenter. Du arbetar nära verksamheten och bidrar med struktur, tydlighet och ett coachande ledarskap i det agila arbetssättet.
ArbetsuppgifterFacilitera det agila arbetet i teamet och säkerställa ett välfungerande Scrum-upplägg.
Stötta ett större utvecklingsteam i planering, prioritering och leverans.
Skapa struktur och tydlighet i en miljö med högt inflöde av ärenden och krav.
Driva kontinuerliga förbättringar i teamets arbetssätt och samarbete.
Hantera dialog och samordning med flera intressenter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Bidra till ett effektivt samarbete mellan teamet och närliggande verksamhetsfunktioner.
KravFlera års erfarenhet som Scrum Master i komplexa miljöer.
Gedigen erfarenhet av Scrum-arbete i agila utvecklingsteam.
Vana att facilitera arbete i större team och hantera ett högt tempo.
Förmåga att driva kontinuerliga förbättringar och skapa tydlighet.
Stark kommunikationsförmåga och trygghet i att hantera många intressenter.Så ansöker du
