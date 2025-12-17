Scrum master
Transportstyrelsen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-12-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Nu söker vi en scrum master till ett av våra agila team för sjö- och luftfart i Norrköping.
Om jobbet
Till ett av våra agila leveransteam inom produktområdet för sjö-och luftfart söker vi nu en scrum master med bakgrund inom agil utveckling. Området sjö- och luftfart består idag av systemutvecklare, UX-designer, kravanalytiker, testare, produktspecialist samt produktägare. Tillsammans har vi ansvar för att omvandla verksamhetens behov till lösningar som underlättar i det dagliga arbetet och är hållbara över tid.
Vi är i en expansiv fas där du kommer att möta flera spännande utvecklingsinitiativ med ursprung i lagstiftning på både nationell och internationell nivå. Det kan innefatta såväl förvaltning som nyutveckling av interna samt externa IT-system med olika integrationer, betallösningar och säkerhetslösningar. Du kommer att ingå i kompetensnätverk med möjlighet att utveckla din och andras kompetens och agera i olika ansvarsroller.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Du kommer att
Som scrum master kommer du att förbereda och facilitera de agila mötena samt omhänderta resultaten av desamma. Du arbetar med förändringsledning och stöttar teamet att nå uppsatta mål och åtaganden, att utveckla med rätt kvalitet enligt överenskommet arbetssätt och i en hållbar takt. Du bistår teamet med att identifiera hinder som uppkommer för teamet och tillsammans med andra teammedlemmar, andra scrum masters eller representanter för organisationen hjälper du till att röja undan dessa. Du har ett nära samarbete med produktägaren och ni hjälps åt att planera sprintar utifrån teamets backlogg.
Du måste ha
- en akademisk examen inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av att arbeta som scrum master
- arbetslivserfarenhet av att organisera/leda möten och andra aktiviteter samt stötta ditt team
- kunskap om Scrum, såväl som agila värderingar och principer genom dina tidigare erfarenheter
- goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att driva förändringsledning
- certifiering som scrum master (till exempel PSM, CSM eller motsvarande)
- arbete i Azure DevOps Server
- erfarenhet AspNet Core
- arbetslivserfarenhet av systemutveckling med inriktning mot C#/.NET
Vi vill att du
- är självgående, dvs du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv angreppssätt och driver processen vidare
- har samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser ev konflikter på ett konstruktivt sätt.
- har ett ledarskap, dvs du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
- är relationsskapande, dvs du är är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer
- är problemlösande analysförmåga, dvs du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf sektionschef Johan Ouchterlony, 070-3589162, eller via e-post, mailto:Johan.ouchterlony@transportstyrelsen.se
.
ST, Siv Nederman och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12913. Vi behöver din ansökan senast den 15 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
TS Gemensamt Kontakt
Krister Siggesjö 010-4953443 Jobbnummer
9648397