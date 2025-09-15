Scrum Master

Vi söker en Scrum Master till ett nystartat analysteam.

Uppdragsbeskrivning

I denna roll ansvarar du för att etablera och utveckla arbetssätt, säkerställa teamets roll i produktområdet samt leda det dagliga arbetet enligt agila principer. Du bidrar också till att bygga strukturer för samarbete och kontinuerlig förbättring.

Obligatoriska krav

Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som Scrum master eller motsvarande ledande agil roll
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom agila metoder och ramverk (t.ex. Scrum, SAFe eller motsvarande)
Du har arbetslivserfarenhet minst 3 år med Jira för planering, uppföljning och rapportering
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av portföljstyrning

Meriterande

Du har förmåga att växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå i sitt arbete
kravanalys i komplexa IT-miljöer
Du har förmåga att bygga upp och coacha nyetablerade team
Du har förmåga att utbilda och stötta chefer och medarbetare i agila arbetssätt.
Du har förmåga att införa och anpassa agila arbetsprocesser i distribuerade eller tvärfunktionella team

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

