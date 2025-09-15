Scrum Master
2025-09-15
Vi söker en Scrum Master till ett nystartat analysteam.
Uppdragsbeskrivning
I denna roll ansvarar du för att etablera och utveckla arbetssätt, säkerställa teamets roll i produktområdet samt leda det dagliga arbetet enligt agila principer. Du bidrar också till att bygga strukturer för samarbete och kontinuerlig förbättring.
Obligatoriska krav
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som Scrum master eller motsvarande ledande agil roll
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom agila metoder och ramverk (t.ex. Scrum, SAFe eller motsvarande)
Du har arbetslivserfarenhet minst 3 år med Jira för planering, uppföljning och rapportering
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av portföljstyrning
Meriterande
Du har förmåga att växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå i sitt arbete
kravanalys i komplexa IT-miljöer
Du har förmåga att bygga upp och coacha nyetablerade team
Du har förmåga att utbilda och stötta chefer och medarbetare i agila arbetssätt.
Du har förmåga att införa och anpassa agila arbetsprocesser i distribuerade eller tvärfunktionella team
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-15
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9508414