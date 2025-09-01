Scrum Master
2025-09-01
Åt vår kund söker vi en Scrum Master.
Uppdragsbeskrivning
I rollen ingår du i två av lean-agila team inom Digital och IT. Fokus ligger på att möjliggöra ett optimerat flöde av värde och förbättra det självorganiserade teamets förutsättningar och leveransförmåga. Det sker genom att coacha, inspirera och utbilda teamet och dess intressenter i tillämpningar av de lean-agila principerna och metoderna.

Dina arbetsuppgifter
Coachar och utbildar teamet i de lean-agila principerna och metoderna för teamarbete
Stödja det självorganiserande och självförvaltande teamet i att uppnå dess mål
Stödja teamets överenskommelser som grundar sig i lean-agila metoder såsom SCRUM, Kanban och Built-in Quality
Stödja arbete med att identifiera and undanröja hinder för teamets framdrift i syfte att förbättra teamets arbetsflöde
Leder teamet tillsammans med Product Owner (PO) samt stödja PO i sitt arbete
Stödja teamets arbete med att alltid förbättra samarbetet och kommunikationen med andra team, funktioner och organisationer
Stödja teamets arbete med ständigt lärande
Generella ansvarsområden:
Stötta teamets fokus på iterationens mål: den stora teamstorleken leder ibland till splittrat fokus. Här blir din roll avgörande för att säkerställa att teamet håller riktningen.
Transparens: Hjälp teamet att agera med öppenhet och tydlighet gentemot intressenter och PO.
Balans mellan teknik och affär: Samarbeta med PO för att hitta rätt balans mellan tekniska förbättringar och affärsbehov.
Tillväxt och kontinuerlig förbättring: Hjälp teamet att omfamna en tillväxtorienterad mentalitet, där förändring och förbättring blir en naturlig del av vardagen.Kvalifikationer
Du har flerårig erfarenhet av arbete inom IT-utveckling.
Du har stor erfarenhet av agila arbetssätt, scrum/kanban, med mycket god teknisk förståelse.
Du har relevant akademisk utbildning.
Du har goda kunskaper både skriftligt och muntligt i engelska och svenska.
Mycket god samarbetsförmåga.
Du är kommunikativ med förmåga att skapa väl fungerande samarbeten med andra delar av organisationen
Du har mod, och erfarenheter av att hantera konflikter, och du trivs i en föränderlig miljö med stort utvecklingsfokus, högt tempo och flexibilitet
Meriterande:
Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med lean-agila team inom ramverket SAFe.
Det är meriterande om du har erfarenhet av användande av Azure DevOps som agilt projektledningsverktyg.
Bank och Försäkring är en bonus.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
