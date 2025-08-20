SCM-koordinator till Samsung
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Stockholm
2025-08-20
Vill du vara en del av ett team som gör verklig skillnad? Som SCM-koordinator på Samsung får du möjlighet att påverka hur vitvaror når nordiska konsumenter och bidra till att förbättra deras livskvalitet.
OM TJÄNSTEN
Som SCM-koordinator ansvarar du för efterfrågeplanering, inköpsplanering och försäljningsprognoser. Du kommer att koordinera informationsflöden mellan Norden och SAmsungs huvudkontor för att säkra bästa möjliga försäljning med maximal effektivitet.
Du erbjuds
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till utveckling. Du kommer att samarbeta med ett team av experter i en snabbföränderlig miljö.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som SCM-koordinator kommer du att ansvara för efterfråge- och försörjningsplanering samt uppdatera och underhålla prognoser. Du kommer även att hantera lager- och inköpsplanering utifrån produkternas livscykel.
• Ansvara för efterfråge- och försörjningsplanering
• Uppdatera prognoser i systemet
• Hantera lager och inköp
• Analysera och rapportera kundernas sell-out
• Ansvara för kommunikationen med fabriker och huvudkontor
• Kontrollera veckovis / månatlig försäljningsutveckling
• Identifiera avvikelser och möjligheter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom relevant område, exempelvis företagsekonomi, supply chain eller logistik
• Har mycket goda kunskaper i MS Office, specifikt Excel
• Har erfarenhet av att arbeta med tidskritiska deadlines
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet av liknande roll
• Utmärkta numeriska och analytiska färdigheter
Det är meriterande om du har
• Bakgrund inom vitvaruindustrin
• Hög energi och passion för media och konsumentprodukter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Samsung på deras hemsida! Ersättning
