School Librarian
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Bibliotekariejobb / Lund Visa alla bibliotekariejobb i Lund
2026-06-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Lund
, Staffanstorp
, Landskrona
, Trelleborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Skolbibliotekarie på 40%
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med ca 700 elever och 80 medarbetare. Internationella Engelska Skolan Lund är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
IES Lund söker nu en skolbibliotekarie som vill arbeta med det pedagogiska uppdraget i fokus. Tjänsten är en deltidsanställning (40 %) för läsåret 26/27, med möjlighet till en tillsvidareanställning på heltid i augusti 2027. Det innebär i huvudsak arbete med läsning och läsfrämjande, språkutveckling, medie- och informationskunnighet. Uppdraget innebär också att uthålligt, systematiskt och i linje med forskning och skolans styrdokument, förflytta synen på skolbiblioteket som en fysisk plats till att vara hela skolans angelägenhet och ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Som person är du driven och utvecklingsinriktad. Du är utåtriktad och kan möta både elever och kollegor på ett lösningsinriktat och positivt sätt. Du är mycket trygg i mötet med elever i alla åldrar och trivs med att undervisa grupper eller klasser på egen hand. För att lyckas i din roll behöver du kunna ta initiativ och utefter behov och situation, arbeta självständigt eller tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering då det är viktigt för oss att du passar in i vårt team.
Vem är du?
• Du pluggar eller har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
• Meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie i grundskola.
• Du har goda kunskaper i litteratur och informationssökning, GDPR och integritet vid hantering av användardata.
• Du har förståelse för skolans läroplan och hur biblioteket kan stötta elevernas lärande.
• Du formulerar dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har hög digital kompetens.
• Du har även en god pedagogisk förmåga där du har förståelse för hur elever tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar.
Här har du möjligheten att få arbeta i en stimulerande och givande miljö och vi välkomnar alla som är motiverade och entusiastiska att skicka in er ansökan för att få chansen att bli en del av vårt team!
Tjänsten är en deltidstjänst (40%, två dagar per vecka) med start i augusti 2026. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev) via vår IES Careers-webbplats.
Sista dag för ansökan är 2026-06-20.
Varmt välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://lund.engelska.se
S:t Lars väg 90 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Lund Kontakt
Tamara Martinovic tamara.martinovic@engelska.se 070 962 44 06 Jobbnummer
9948399