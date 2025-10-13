School Librarian
2025-10-13
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Skolbibliotekarie till IES Upplands Väsby 80%
Välkommen till vår skola! Internationella Engelska Skolan i Upplands Väsby öppnade dörrarna för våra elever år 2020. Vi är en F-9 skola med ca 600 elever samt ca 60 anställda.
Vi söker nu en skolbibliotekarie som med värme och fasthet vill bidra till att våra elevers drömmar och hopp om framtiden blir verklighet med start i januari eller enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag som skolbibliotekarie är att arbeta med det pedagogiska uppdraget i fokus. Det innebär i huvudsak arbete med läsning och läsfrämjande, språkutveckling, medie- och informationskunnighet, där även källkritik och "källtillit" är inkluderat. Uppdraget innebär också att uthålligt, systematiskt och i linje med forskning och skolans styrdokument, förflytta synen på skolbiblioteket som en fysisk plats till att vara hela skolans angelägenhet och ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap och tidigare erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och gärna med alla grundskolans årskurser. Meriterande är någon form av pedagogisk utbildning.
Som person är du driven och utvecklingsinriktad. Du är utåtriktad och kan möta både elever och kollegor på ett lösningsinriktat och positivt sätt. Du är mycket trygg i mötet med elever i alla åldrar och trivs med att undervisa grupper eller klasser på egen hand. För att lyckas i din roll behöver du kunna ta initiativ och utefter behov och situation, arbeta självständigt eller tillsammans med andra.
Du formulerar dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har hög digital kompetens. Du har också god förståelse för ekonomi och resursfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering då det är viktigt för oss att du passar in i vårt team.
Start vid överenskommelse.
