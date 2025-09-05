Scanningmedarbetare
Trygg-Hansa Försäkring Filial / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-09-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygg-Hansa Försäkring Filial i Umeå
, Ragunda
, Luleå
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Trivs du att arbeta i en organisation som är kundcentrerad och där samarbete prioriteras? Vill du vara med och bidra till en verksamhet där vi tillsammans skapar struktur och flyt i vardagen? Då är det dig vi söker!
Om rollen
Vi söker en kollega till vår arbetsgrupp som består av sju medarbetare. Arbetet består av att hantera och placera den fysiska- och elektroniska post som kommer in till skadeenheterna, registrera nya skador och försäkringar i våra system samt processa dokument i vårt scanningsprogram. Det kan även tillkomma annat administrativt arbete.
Placering för rollen är Umeå och avser en visstidstjänst under ca ett år. Arbetet utförs huvudsakligen från kontoret.
Om dig
För att nå mål i rollen behöver du ha ett intresse för system med en god teknisk kunskap inom ramen för scanningsarbete och att arbeta mot tydliga mål och prestera är en självklarhet för dig.
Arbetet kräver organisationsförmåga och förmågan att hantera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, vilket gör att vi söker efter dig som är metodisk och kan arbeta produktivt. Scanningen är en viktig del i skadeprocessen och du kommer att ha daglig kontakt med våra skadereglerare och andra intressenter. Vår målsättning är att i alla lägen lämna enastående service samt arbeta för att göra varje arbetsdag till den bästa.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta i team, då det är tillsammans som vi presterar som bäst.
Har enkelt att hantera förändringar, är positiv, engagerad och initiativtagande.
Sätter ett stort värde på goda relationer och ser en hög servicenivå som en självklarhet i ditt arbete.
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift.
Vi erbjuder
I denna roll kommer du att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor där vi prioriterar att samarbeta mot våra uppsatta mål. Vi delar kunskaper och arbetsmetoder och är ett stöd för varandra i komplicerade lägen så att vi kan utvecklas och uppnå resultat som ett team. I rollen hos oss får du vidare möjlighet att bidra till utveckling av nya arbetssätt.
Vår kultur bygger på tillit, ansvar och utveckling . Vi är övertygade om att tillit och frihet under ansvar motiverar din nyfikenhet för att prova nytt. Du får kollegor och ledare som betonar både välmående och utveckling. Här får du känna en kultur präglad av tillit, där individen ges utrymme att ta egna initiativ och ansvar. Vi har även ett stort fokus på att ha kul tillsammans när vi arbetar!
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2025-09-28. Urvalet sker löpande, vi kan därför komma att ta ner annonsen före sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Marie Olovsson på. marie.olovsson@trygghansa.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar per mejl.
Slutkandidater kommer genomgå en bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om hur vår ansökningsprocess går till? Så här rekryterar vi.
Vi undanber oss kontakt från annons-, konsult- och rekryteringsföretag gällande våra annonserade roller.
Fackliga kontaktpersoner
Akademikerföreningen: Lena Darin, lena.darin@trygghansa.se
Forena: Lina Frykholm, lina.frykholm@forena.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygg-Hansa Försäkring filial
(org.nr 516403-8662), https://www.trygghansa.se/
Döbelnsgatan 19 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Jobbnummer
9494549