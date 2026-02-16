Säsongspersonal 2026!
Lilla Hults Trädgård AB / Butikssäljarjobb / Ängelholm Visa alla butikssäljarjobb i Ängelholm
2026-02-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Hults Trädgård AB i Ängelholm
Tycker du om att ge service, gillar att arbeta utomhus och har lätt för dig att lära dig nya datorsystem?
Vill du jobba hos oss som säljare i en härlig miljö och inspirerande kunder?
Vi söker personal till säsong 2026. Vi söker dig som har erfarenhet inom trädgårdsbranschen.
Du är positiv, serviceinriktad och har ett trevligt kundbemötande. Att hjälpa våra kunder med växtval och ge tips om skötsel är inga problem för dig.
Du tycker det är lika roligt att jobba självständigt som i grupp. Du är noggrann, tar ansvar i ditt arbete och bidrar till en trivsam butiksmiljö. Du älskar att arbeta utomhus oavsett väder och klarar stundom av ett fysiskt krävande arbete.
Arbetet hos oss är omväxlande och du har inga problem med att arbeta i högt tempo när det behövs.
Hos oss arbetar du med varierande uppgifter bland annat
Hjälpa kunder i kassalinjen.
Rensa, sköta växtsortimentet och vår butiksmiljö.
Ta emot och exponera varor.
Andra förekommande arbetsuppgifter i vår handelsträdgård.
Vi söker sig som har:
Minst 2-års arbetslivserfarenhet trädgårdssäljare eller liknande.
Utbildning inom trädgårdsnäringen.
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Arbetstid enligt schema. Tjänstgöring varannan helg.
Säsongsanställning på ca 80% mellan mars/april till augusti/september. Lön enligt avtal.
Urval och intervjuer sker löpande, kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Mejla ansökan till (info@lillahults.se
). Sista ansökningsdag 22 feb. Märk med "Säsong 2026".
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@lillahults.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Hults Trädgård AB
(org.nr 556776-2736)
Skepparkroksvägen 73 (visa karta
)
262 91 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilla Hults Trädgård AB Jobbnummer
9744632