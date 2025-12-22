Säsongsmekaniker och Speltekniker
Vill du vara kuggen i ett välsmort maskineri och jobba på världens bergochdalbanetätaste arbetsplats? Då är detta något för dig! Nu söker vi ansvarsfulla och teknikintresserade problemlösare som vill arbeta som säsongsmekaniker eller speltekniker på Gröna Lund. Läs mer om rollerna nedan:
Säsongsmekaniker
Som säsongsmekaniker utför du dagliga kontroller av samtliga attraktioner i parken och ser till att attraktionerna är säkra och driftklara för dagen. Arbetsuppgifterna består bland annat av mindre reparationer och smörjning. Arbete på hög höjd kan förekomma. Arbetet är mycket självständigt samtidigt som du ingår i ett team på cirka 15 personer. Genom ditt glada och serviceinriktade sätt skapar du förutsättningar för att våra gäster ska få en fantastisk upplevelse. Arbetstiderna är mellan 05:00-12:00 och du arbetar både vardagar och helger.
Till denna roll söker vi dig som har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du studerar på ett tekniskt universitet/högskola till maskiningenjör, fordonsmekaniker, maskinteknik eller liknande. Tidigare erfarenhet av teknikarbeten och arbete på hög höjd är också meriterande.
Speltekniker
Som speltekniker hos oss arbetar du med vår tekniska utrustning i våra spelenheter. Du kommer att sköta uppstarten och den dagliga kontrollen av våra 5-kampsspel och lyckohjul samt utföra underhåll av dessa vid
behov. Du har mycket kontakt med övriga medarbetare på Gröna Lund. Vi söker dig som har en grundläggande elkunskap och en avslutad gymnasial utbildning inom el/mekanik eller motsvarande. Du har gärna en pågående eller avslutade eftergymnasial utbildning med inriktning på elektroteknik, maskinteknik eller mekanik. Arbetstiden är varierande och uppdelad i dag- och kvällsskift såväl vardagar som helger. För denna tjänst bör du vara intresserad av mekaniska och elektroniska system. Du trivs att arbeta i team och gillar att ge god service till både gäster och andra medarbetare. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med service mot kunder/gäster.
Vem söker vi till dessa tjänster?
För att trivas i rollerna som speltekniker och säsongsmekaniker bör du vara teknikintresserad, gilla utmaningar och tycka om att lösa problem. Du är även serviceinriktad, självgående och drivs av att arbeta förebyggande såväl som att rycka ut för att utföra reparationer under parkens öppettider.
Mer information om tjänsterna
För båda tjänsterna gäller säsongsanställningar, under perioden april - slutet av september. Anställningen kommer att börja i april, maj eller juni. Vissa tjänster löper under hela säsongen och vissa tjänster löper enbart under högsäsong, d.v.s. till mitten av augusti. Då vi även har verksamhet under Halloween finns goda möjlighet till arbete även under den säsongen.
Urvalet sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
