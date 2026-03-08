Säsongsmedarbetare däckhantering
2026-03-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vi söker en säsongsmedarbetare som vill hjälpa oss under hjulskiftessäsongen. Arbetsuppgifterna består framför allt av hantering av hjul och däck i vårt däckhotell samt en viss del hjulskiften.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team under en intensiv period där tempot stundtals är högt. Vi söker därför dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt arbete.Dina arbetsuppgifter
Hantering och förvaring av hjul i däckhotell
In- och utlastning av hjul
Märkning, ordning och struktur i däckhotellet
Hjulskifte på personbilarKvalifikationer
Truckkort är ett krav
Erfarenhet av hjulskifte, däckhantering eller liknande arbete är meriterande
God fysik då arbetet innebär tunga lyft
Du är serviceinriktad, flexibel och kan arbeta i ett högt tempoDina personliga egenskaper
För att passa i rollen tror vi att du är:
Praktiskt lagd
Ansvarstagande och punktlig
Noggrann och strukturerad
En lagspelare med positiv inställning
Anställningsform
Säsongsanställning / visstidsanställning under hjulskiftessäsongen.
Omfattning
Heltid eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till jobb@svemabil.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svema Bil AB
Verksamhetsansvarig
Marcus Axelius marcus@svemabil.se 054176672 Jobbnummer
