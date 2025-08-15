Säsongsjobb i fjällen!

SkiStar AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malung-Sälen
2025-08-15


SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser. Vi är den ledande semesterarrangören för Skandinavien. Våra destinationer hittar du i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge.
Vill du bli en del av oss på SkiStar?
Vi söker medarbetare inom alla våra verksamheter som exempelvis, skidinstruktörer, liftvärdar, medarbetare till vår skiduthyrning, restaurangmedarbetare, servitörer och logivärdar.
Du hittar mer information om alla våra jobb på https://www.skistar.com/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SkiStar AB (org.nr 556093-6949), https://www.skistar.com/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Arbetsplats
Skistar Aktiebolag

Jobbnummer
9459470

