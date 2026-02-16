Säsongsarbete Laboratoriebiträde Spannmålslab - Optilab
Svenska Foder AB / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2026-02-16
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Foder AB i Lidköping
, Falköping
, Mellerud
, Linköping
, Enköping
eller i hela Sverige
Inför årets spannmålssäsong söker vi extrapersonal till Optilab (en delav Svenska Foder-koncernen) i Lidköping. Vi behöver förstärka personalstyrkan med ca 14 personer under skördesäsongen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av laboratoriearbete.
Arbetet omfattar betalningsgrundande analyser av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Arbetsuppgifterna innebär att du står och går större delen av arbetsdagen.Publiceringsdatum2026-02-16Anställningstyp/arbetstider
: Gäller ca v. 32 - 38. Lön enligt avtal.
Arbetet sker i tvåskift, och även lördag eller söndag, varje vecka.
Bli en i vårt gäng under några intensiva veckor!
Intresserad? Din ansökan vill vi ha senast den 13 mars.
Läs mer om Optilab på Läs mer om Optilab på www.svenskafoder.se/optilab Ersättning
Enl. kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Foder AB
(org.nr 556039-6060), http://www.svenskafoder.se/ Jobbnummer
9744609