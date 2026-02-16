Säsongsarbete Laboratoriebiträde Spannmålslab - Optilab

Svenska Foder AB / Administratörsjobb / Lidköping
2026-02-16


Visa alla administratörsjobb i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Foder AB i Lidköping, Falköping, Mellerud, Linköping, Enköping eller i hela Sverige

Inför årets spannmålssäsong söker vi extrapersonal till Optilab (en delav Svenska Foder-koncernen) i Lidköping. Vi behöver förstärka personalstyrkan med ca 14 personer under skördesäsongen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av laboratoriearbete.

Arbetet omfattar betalningsgrundande analyser av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Arbetsuppgifterna innebär att du står och går större delen av arbetsdagen.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Anställningstyp/arbetstider
: Gäller ca v. 32 - 38. Lön enligt avtal.
Arbetet sker i tvåskift, och även lördag eller söndag, varje vecka.

Bli en i vårt gäng under några intensiva veckor!

Intresserad? Din ansökan vill vi ha senast den 13 mars.

Läs mer om Optilab på Läs mer om Optilab på www.svenskafoder.se/optilab

Ersättning
Enl. kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Foder AB (org.nr 556039-6060), http://www.svenskafoder.se/

Jobbnummer
9744609

Prenumerera på jobb från Svenska Foder AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Foder AB: