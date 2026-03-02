Säsongsanställningar
Engsholms Slott AB / Servicepersonaljobb / Södertälje Visa alla servicepersonaljobb i Södertälje
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engsholms Slott AB i Södertälje
, Trosa
eller i hela Sverige
Säsongstjänster maj-dec 80-100% samt timanställning extra vid behov
Engsholms Slott i naturen - nära till stan.
Bara 1 timme från Stockholm ligger Engsholms Slott på Mörkös vackra udde, vid Östersjöns strand.
Engsholms Slott är ett Adult-only hotell och välkomnar barn över 12 år.
Vi har skapat upplevelser och minnen sedan 1986 i samma familjs ägo och är en del av Food Family.
Ett unikt hus på en magisk plats med 54 hotellrum, 99 bäddar, flera olika salonger och mötesrum, en barockmatsal, en vedeldad bastu och mycket mer.
Ett personligt hotell för såväl privatgästen, konferensgästen, daggästen, middagsgästen, eventgästen och bröllopsgästen. För oss på Engsholm är människor det viktigaste vi har. Gäster såväl som medarbetare. Vår ambition är att skapa personliga, varma och minnesvärda upplevelser där platsen, maten och mötet står i fokus. Här vill vi att du bidrar med din positiva energi och inställning och skapar värdskap i världsklass.
Nu söker vi flertalet tjänster inför högsäsongen, maj-dec 80-100%, ev. med möjlighet till förlängning, samt timanställningar. Vi arbetar med årsarbetstid, är Svanenmärkta och har kollektivavtal.
För samtliga tjänster gäller svenska som krav, körkort med tillgång till egen bil och gärna boende i närområdet, samt erfarenhet från respektive tjänst.
Frukosttjänst&husfru slottet
Här börjar du dagen från kl.06 på vardagar alternativt kl.07 på helger, när vi har gäster och ser till att slottet är öppet, välkomnande och redo för frukost med vår morgonbuffé.
Enklare köksprepp, servering, hjälp med utcheckning ingår i arbetsuppgifterna.
Efter frukost städar du undan och sköter om slottets alla övriga salar och salonger, bastu och paviljong med städning, piff och en detaljinriktad blick.
Städ hotellet
Här jobbar du nära vår husfru på hotellet, med städ av hotellrummen, i tvättstugan med tvätt/mangling/vikning, städ av lokaler och samarbete med övriga avdelningar. Arbetstid främst dagtid, men även helg.
Servis/bar
Här arbetar du som en del i matsalsteamet med frukost, konferensfika, lunch, middag, bar, bastu, fest med såväl företagskund som privatgäst. Du hjälper även till med möblering av lokaler inför och återställning och städning efter event. Från tidigt till sent och även helger.
Kock
Här har vi ett team som behöver förstärkning med sedvanliga köksuppgifter, alltifrån prepp och disk, bakning/kallkök/varmkök, till matlagning och service. Från tidigt till sent ca 07-22 och även helger.
Välkommen med din ansökan med CV till jobba@engsholm.se
så snart som möjligt, tjänsterna kommer att tillsättas så fort vi hittar rätt personer och kalla till gemensam rekryteringsdag. OBS! Märk ansökan och ämnesraden med vilken tjänst du söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobba@engsholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan enligt tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engsholms Slott AB
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9770784