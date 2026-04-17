SAP Solution Architect till SJ
Vi söker en SAP Solution Architect till enheten Koncerngemensam IT som vill vara med och driva framtidens hållbara resor genom att ta det arkitekturella ansvaret för vår SAP S/4-lösning. Hos oss får du driva utveckling och strategi för SAP S/4 och vara med och forma digitala lösningar som gör skillnad - för både resenärer och samhället.
Din kommande roll Vi på SJ har SAP S/4 HANA på Azure, och S/4 är ett av våra mest verksamhetskritiska system. Det används både av ekonomi och för vårt fordonsunderhåll, där det sistnämnda innebär att systemet behöver vara tillgängligt 24/7 för att vi ska kunna säkerställa vår operativa drift.
I din roll som SAP S/4 Solution Architect ansvarar du för att S/4 fortsätter att ge våra användare den funktionalitet som krävs för att vi ska kunna leverera tågresor. Rollen är arkitekturdriven och kombinerar strategiskt ansvar med möjlighet att arbeta hands-on där det skapar värde. I rollen kommer du att sätta arkitekturell riktning, fatta långsiktiga beslut vid vägval och samtidigt kunna fördjupa dig i detaljer vid behov.
Du kommer att:
ansvara för målarkitektur och roadmap för SAP S/4, i enlighet med SJs systemlandskap, verksamhetsplaner och övergripande arkitekturprinciper
fortsätta bygga och stärka både organisation och leverans kring SAP
ha en nyckelroll i pågående och kommande projekt vilket betyder ett nära samarbete med SJs verksamhet, övriga team inom IT och inte minst med övriga IT-arkitekter för att säkerställa att vi arbetar mot en gemensam målarkitektur
både jobba mer operativt nära utvecklare och mer strategiskt tillsammans med verksamhet och kollegor inom IT
Förväntningar på den vi söker För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har flerårig bakgrund som lösningsarkitektarkitekt och/eller applikationsspecialist samt erfarenhet från att arbeta direkt mot HANA-databasen. Du har bred kompetens inom S/4, gärna med erfarenhet inom EAM (SD, MM, PM) men även FI-CO, VIM och BPC-O är relevant. Du har en akademisk examen, alternativt motsvarande erfarenhet, och talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi förväntar oss även att du har erfarenhet av att:
leda och genomföra förstudier i syfte att ta fram lösningsförslag
ha en nära dialog med affärsverksamheten och vara rådgivande
aktivt medverka med "Hands-on arbete", dvs. utöver att lösa arkitekturella frågor även bidra vid kravställning och utveckling i systemet
driva aktiv omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SAP-området generellt samt avseende tekniker/plattformar och identifiera möjligheter framöver
etablera och upprätthålla principer och riktlinjer gällande IT arkitektur samt se till att leverantörernas tekniska lösningar är förenliga med gällande arkitekturregler och ramverk
Det är också värdefullt om du har erfarenhet att arbeta enligt agila metoder.
Ansökan och information Låter det här som en roll där du skulle kunna göra verklig skillnad - tekniskt, strategiskt och samhällsmässigt - ser vi fram emot att höra från dig.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 17/5 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
