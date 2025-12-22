Sångpedagog till Kulturskolan
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Pedagogjobb / Gävle Visa alla pedagogjobb i Gävle
2025-12-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Kulturskolan är en unik mötesplats för musik och teater, bild och media, cirkus och dans för barn och ungdomar upp till 20 år. Vi har åldersindelade grupper i bild, cirkus, dans, film, foto, körsång, teater, flera orkestrar och ensembler varje vecka. Barn och ungdomar kan spela ett instrument på sin vanliga skola dagtid eller hos oss eftermiddag eller kväll. Tillsammans är vi ca 50 pedagoger och administrativ personal. Vi har en stor verksamhet med över 2 500 aktiviteter varje vecka och samverkar med kommunens grundskolor och ute i stadsdelarna.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på vår hemsida: http://www.gavle.se/kulturskolanPubliceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla sång- och körundervisning på Kulturskolan i Gävle? Du har dessutom en examen från en musikhögskola eller liknande. Bra! Då kan du vara den sång-och körpedagog vi söker till Kulturskolan. Kom och gör Gävle mer kreativt tillsammans med oss!
Som pedagog undervisar du i sång och kör. Du planerar, organiserar och utvärderar din undervisning på ett kvalitativ och självständigt sätt. Med forskning och beprövad erfarenhet som grund har du sen en stor frihet att utforma din undervisning efter dina egna och dina elevers önskemål. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra i ditt arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Musikhögskola, annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har en genrebredd och är van att använda piano och rytmik som kompletterande pedagogiskt verktyg. Även andra instrumentkunskaper är meriterande.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga som sång- och körpedagog.
För att lyckas på tjänsten har du förmågan att leda och motivera elever och får dem att trivas och må bra. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situation. Du har en god förmåga att få elever att känna tillhörighet och du är van att arbeta med alla målgrupper inklusive barn och ungdomar med särskilda behov. Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Som person inger du också förtroende, skapar tilltro och tillit. Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. I sociala sammanhang tar du initiativ och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Du beställer det på polisens hemsida, polisen.se
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Gruppchef Kulturskolan
Johanna Cederloo johanna.cederloo@gavle.se 0704187541 Jobbnummer
9658530