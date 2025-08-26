Saneringstekniker

Daily Crew AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm
2025-08-26


Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Daily Crew AB i Stockholm, Huddinge, Ekerö eller i hela Sverige

Om jobbet
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål. För att kunna fortsätta expandera söker vi nya drivna medarbetare till vårt Team Jobbet Vi söker nu utbildade sanerare/rivare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara rivning, asbest och PCB sanering. Vi söker endast dig med godkänd utbildning och flera års erfarenhet. Goda möjligheter till utveckling och att få arbetsledarroll för rätt person. Profil Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Erfarenhet av kund- och personalkontakter Krav Branscherfarenhet Asbest- PCB utbildning är ett krav B-körkort Tunga lyft förekommer alltid så god fysik är ett måste God svenska i tal och skrift Meriterande Heta Arbeten Säkra Lyft Fallskydd och Mobila arbetsplattformar Placering: Stor Stockholm med omnejd,

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Crew AB (org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se

Arbetsplats
Daily Crew

Kontakt
Daily Crew
kontakt@dailycrew.se

Jobbnummer
9476623

Prenumerera på jobb från Daily Crew AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Daily Crew AB: