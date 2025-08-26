Saneringstekniker
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Ekerö
Om jobbet
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål. För att kunna fortsätta expandera söker vi nya drivna medarbetare till vårt Team Jobbet Vi söker nu utbildade sanerare/rivare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara rivning, asbest och PCB sanering. Vi söker endast dig med godkänd utbildning och flera års erfarenhet. Goda möjligheter till utveckling och att få arbetsledarroll för rätt person. Profil Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Erfarenhet av kund- och personalkontakter Krav Branscherfarenhet Asbest- PCB utbildning är ett krav B-körkort Tunga lyft förekommer alltid så god fysik är ett måste God svenska i tal och skrift Meriterande Heta Arbeten Säkra Lyft Fallskydd och Mobila arbetsplattformar Placering: Stor Stockholm med omnejd, Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Crew AB
(org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se Arbetsplats
Daily Crew Kontakt
Daily Crew kontakt@dailycrew.se Jobbnummer
9476623