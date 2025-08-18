Samverkansledare
2025-08-18
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Bakgrund En statlig myndighet avser att under 2025 och 2026 ingå flera strategiska partnerskap med olika entreprenörer. Detta kommer att ske genom att flera enskilda projekt för luftledningar och avveckling paketeras i en upphandling av så kallade affärspaket.
Strategisk partnering innebär att kvalificerade och utvalda leverantörer kommer att anförtros att i ett huvudavtal ingå partnerskap med myndigheten för att genomföra flera entreprenader med en gemensam organisation, där respektive entreprenad avropas löpande. Entreprenaderna är indelade i två faser - en planerings- och projekteringsfas samt en utförandefas.
Syftet med det strategiska partnerskapet är bland annat att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för entreprenörerna och därigenom möjliggöra att dessa kan bygga upp en effektiv organisation över tid.
Roll, ansvar och arbetsuppgifter:
Samverkanskedarens roll är mycket viktig. Den ska verka för att samarbetet mellan de olika partnerna i projektet fungerar. Tillsammans med projektledningen ska samverkansledare leda arbetet med att planera, genomföra och följa upp samverkansarbetet i projektets olika nivåer.
Nedan följer några exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter som åligger samverkansledaren.
Utbildning samt upphandling entreprenör
Utbilda projektgruppen i samverkansmodellen och genomföra WS för att sätta mål och syfte med varför projektgruppen vill arbete i samverkan.
Delta i anbudsutvärderingen av entreprenör för affärspaketet.
Planera för projektstart och hur samverkan med upphandlad entreprenör ska startas upp och genomföras.
Fas 0
På strategisk nivå tillsammans med Svenska kraftnät och entreprenör utveckla processer och rutiner för det strategiska partneringskapet.
Utveckla strategier för de enskilda projekten och medverka i framtagningen av strategier som till exempel för inköp, resursförsörjning och erfarenhetsåterföring.
Delta i regelbundet återkommande affärspaketsövergripande strategisk utvecklings- och erfarenhetsöverföringsarbete under ledning av svenska kraftnäts funktion för partnering och samverkan.
Delta i uppföljning och erfarenhetsåterföring.
Fas 1 och 2
Löpande tillsammans med projektledningen följa upp de enskilda projekten att samverkan sker enligt avtal och samla erfarenheter för återkoppling mellan projekten.
Leda samverkansarbetet under de enskilda entreprenaderna.
Tillsammans med Svenska kraftnät och entreprenör utveckla entreprenadspecifika rutiner och arbetssätt.
Genomföra uppföljning av arbetet och samverkan i entreprenaden.
Leda samverkansmöten.
Genomföra erfarenhetsåtföringar för att ge återkoppling om förbättringsförslag i pågående projekt och framtida projekt. KRAV
Minst 10 års arbetslivserfarenhet i rollen som samverkansledare
Genomfört minst två uppdrag som samverkansledare i stora komplexa anläggningsprojekt där entreprenadsumman för det ena ska varit minst 500 MSEK samt där det behövdes samordning mellan olika segment. T.ex. samordning bygg och elkraft.
Erfarenhet av att arbeta i projekt inom offentlig sektor eller energisektorn.
Minst tre (3) referenser från tidigare uppdrag, där samverkan varit en central del. Referensprojekten ska vara utförda inom de senaste 10 åren sett från sista anbudsdag.
Merit: - Certifierad samverkansledare eller på annat sätt kunna styrka att man besitter teoretiska kunskaper inom områden som berör samverkan av denna typ.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
