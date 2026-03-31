Samordnare Yrkesutbildning
2026-03-31
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vill du jobba med vuxenutbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor? Vi söker dig som har energi och mod att bidra med nya metoder och arbetssätt för att lyckas med vårt uppdrag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för eleven, näringslivet och kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom den. Likaså med vårt arbetsmarknadsperspektiv som är grunden i vår organisation.
Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera struktur, samordning och nära samarbete med lärare, elever och arbetsliv? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad samordnare till vår vuxenutbildning.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare har du en viktig funktion i att skapa struktur, kvalitet och framdrift i verksamheten. Du arbetar med samordning av utvecklingsprojekt och bidrar till att planera och fördela resurser på ett effektivt sätt. En central del av arbetet innebär att samla in, sammanställa och följa upp ekonomi- och elevdata som underlag för verksamhetens utveckling och kvalitetssäkring. Du ansvarar också för den dagliga administrationen och fungerar som ett stöd för elever i deras studiesituation.
Arbetet innefattar att kvalitetssäkra administrativa rutiner och att utveckla samt använda checklistor för kursstart, avslut och uppföljning, vilket säkerställer en enhetlig och professionell hantering genom hela utbildningsprocessen. Du har en viktig roll i kontakten med arbetslivet, där du ansvarar för samordning av APL-platser. Genom löpande dialog med företag och samarbetspartners bygger och vårdar du relationer som är avgörande för utbildningens kvalitet och relevans.
Vidare fungerar du som ett operativt och administrativt stöd i olika projekt och bidrar till att koordinera aktiviteter samt dokumentera processer och resultat. Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du är flexibel, strukturerad och har god förmåga att prioritera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare (SYV) eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och som har erfarenhet av skolutveckling och som har erfarenhet av administrativt arbete och samordning, gärna inom utbildningsverksamhet eller i samverkan med näringsliv. Du har en god organisatorisk förmåga, arbetar noggrant och trivs i en roll där du får ta eget ansvar samtidigt som du samarbetar med andra. Du kommunicerar tydligt och professionellt, både i tal och skrift, och har god vana av att arbeta i digitala system.
Vi söker dig som är strukturerad och har ett starkt helhetsperspektiv, samtidigt som du har förmågan att skapa ordning och reda. Du håller dig uppdaterad inom relevanta lagar och regelverk och har en god förmåga att omsätta detta i praktiken.
Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då tjänsten innebär att upprätta rutiner, följa upp dessa samt formulera dokument på övergripande nivå. Du ska vara bekväm med att tala inför grupper och föra fram ditt budskap till olika målgrupper. B-körkort krävs, då tjänsten innefattar företagsbesök.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du har möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till att stärka kvaliteten i vuxenutbildningen. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och utveckling står i fokus. Därav lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi arbetar med löpande urval.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1199)
För detta jobb krävs körkort.
Trelleborgs kommun, Campus Trelleborg, Yrkesutbildning
Jonna Wärja 0410-733158
