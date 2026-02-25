Samordnare våtmarker
2026-02-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Lycksele
, Surahammar
, Uppsala
, Hallstahammar
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Mark förvaltar statens mark ovan odlingsgränsen, inom renbetesfjällen och skog i anslutning till kulturfastigheter i södra Sverige. Allt från vidsträckta fjällskogar till landets största ekskog ingår i förvaltningen. Vår vision är att "Förvalta statens skogar och marker långsiktigt hållbart samt eftersträva största möjliga samhällsnytta idag och för framtida generationer".
Nu söker vi en praktisk samordnare till en pågående satsning på återställning av våtmarker. Satsningen genomförs i syfte att skapa klimatnytta samt för att gynna biologisk mångfald. Våtmarkerna som ska återställas ligger i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.
Tjänsten kommer att vara förlagd till fastighetsområde SFV Mark Nord som består av totalt 18 medarbetare stationerade i hela Sverige. Tjänsten är en 2-årig statlig visstidsanställning med placeringsort i Östersund eller Vilhelmina.
Din roll
Dina arbetsuppgifter handlar om att planera och genomföra åtgärder för att återställa våtmarker i skogsmark. Du medverkar vid avverkningsanmälningar, planerar och håller i samråd enligt miljöbalken och skogsvårdslagen samt fattar beslut om åtgärder. Du leder och följer upp det praktiska arbetet i fält och ser till att det genomförs enligt plan.
I rollen representerar du SFV och samarbetar med entreprenörer och andra aktörer i projekten. Du driver egna projekt samtidigt som du arbetar nära kollegorna i projektgruppen för våtmarker.
Du trivs med att kommunicera och har löpande kontakt med bland annat myndigheter, entreprenörer, kunder och allmänhet, och
Arbetet innebär resor inom området och vissa övernattningar förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utreda och bedöma möjligheter att återställa våtmarker
• Starta upp, genomföra och följa upp praktiska åtgärder i fält
• Genomföra analyser och arbeta med GIS
• Göra viss inventering i fält
• Genomföra samråd enligt gällande regelverk
• Dokumentera arbetet och säkerställa god kvalitet i uppföljning
• Kommunicera med interna och externa parter
Din profil
Vi söker dig som har
• utbildning som jägmästare, skogsvetare eller biolog alternativt har motsvarande kunskaper från arbetslivet
• erfarenhet inom skogsbruk och naturvård
• viss erfarenhet av att arbeta med våtmarker
• erfarenhet av att arbeta med digitala system, framför allt GIS
• god kunskap i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom staten/tidigare statlig anställning
• Erfarenhet av arbete med olika former av samplanering eller samråd
• Erfarenhet av upphandling inom LOU
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god förmåga att kommunicera tydligt, skapa goda relationer och samarbeta. Du kan också arbeta självständigt när det behövs och tar ansvar för att skapa struktur i ditt arbete samt kan följa upp och slutföra dina uppgifter.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Larsson tfn 010-478 73 74.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Mer information
Du anställs som: Samordnare
Anställningsform: Tjänsten är en statlig visstidsanställning på två år
Placering: Östersund eller Vilhelmina
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4474), http://www.statensfastighetsverk.se/ Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
9761778