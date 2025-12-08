Samordnare ungdomsjouren
2025-12-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vi på Kvinno- och ungdomsjouren Vändpunkten söker en samordnare till vår ungdomsjour.
Som samordnare får du en central roll i att utveckla och driva ungdomsjourens arbete. Du ansvarar för att samordna volontärer, möta unga i skolor och föreningar, höja kunskapen hos vuxna som arbetar med ungdomar samt ge stöd till unga som är utsatta för våld i nära relationer.
En viktig del av rollen är att bygga och stärka relationer med målgruppen och med nyckelpersoner som arbetar nära unga. Utöver stödsamtal och personlig kontakt med ungdomar förväntas du undervisa, föreläsa och finnas där unga befinner sig - för att sprida kunskap och bidra till ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.
Dina ansvarsområden
Volontärsamordning
Skapa undervisnings- och presentationsmaterial
Rekrytera och introducera nya volontärer
Anordna volontärträffar och säkerställa handledning
Erbjuda eller vidareförmedla relevant utbildning, exempelvis kurser, webinarier och föreläsningar
Vara ett stöd för volontärer i deras uppdrag
Ansvara för att säkerställa bemanning i vår stödchatt som är öppen två kvällar i veckan
Stödsamtal
Erbjuda individuella stödsamtal till unga på kontoret eller annan plats
Ha utbildning eller erfarenhet av bemötande, vilket är ett krav för stödsamtal
Administration
Skapa och tillhandahålla utbildningsmaterial
Tidrapportera och skriva verksamhetsrapporter till styrelsen
Söka bidrag och arbeta aktivt med finansiering
Påverkansarbete
Föreläsa och utbilda berörda målgrupper och yrkesverksamma
Samverka med myndigheter, skolor, föreningar och andra aktörer
Arbeta med opinionsbildning i media
Vara närvarande där unga finns, exempelvis i skolor och föreningslivet
Om dig
I dagsläget finns två anställda i kvinnojouren, och din roll blir ett värdefullt komplement med fokus på ungas perspektiv.
Vi tror att du är
Relationsskapande - bygger förtroende och goda kontakter med både ungdomar och vuxna
Kommunikativ och pedagogisk - trygg i att tala inför grupper, undervisa och inspirera
Strukturerad och organiserad - kan planera och samordna flera arbetsuppgifter samtidigt
Flexibel och lösningsorienterad - hittar vägar framåt när förutsättningarna förändras
Initiativrik och självgående - driver arbetet framåt på egen hand
Empatisk och lyhörd - med förmåga att hantera känsliga situationer med respekt
Engagerad i samhällsfrågor - brinner för våldsförebyggande arbete och ungas rätt till trygghet
Vi lägger stort vikt personlig lämplighet kring tjänsten. Kunskap, utbildning, erfarenhet och intresse om våld i nära relationer och våldsprevention kommer spela stor roll. Vi ser gärna att du gått kurser eller har erfarenhet från hur ideella organisationer arbetar.
Meriterande
Socionomexamen eller annan utbildning inom socialt arbete
Beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning med fokus på ungdomars utveckling och bemötande
Utbildning eller erfarenhet i samtalsmetodik eller bemötande för att kunna hålla stödsamtal på ett professionellt sätt
Tjänstens omfattning
Tjänsten utgår från vårt kontor i Hudiksvalls centrum där du har huvudansvaret för ungdomsjouren. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med de två anställda på kvinnojouren, vilket ger både frihet och stöd i vardagen. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang och samverkan står i centrum och där du får möjlighet att göra verklig skillnad för unga.
Föreningen arbetar i både Hudiksvall och Nordanstigs kommun, följer kollektivavtalet "Fremia - tjänstepersoner i civilsamhället" och erbjuder en heltidsanställning på 40 timmar per vecka. Som medarbetare får du även friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välmående. Du rapporterar ditt arbete direkt till styrelsen och blir en viktig del i att utveckla och stärka vår verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: emmyblom@hotmail.com Arbetsgivarens referens
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vice ordförande
Emmy Blom emmyblom@hotmail.com 0706146178 Jobbnummer
