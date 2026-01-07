Samordnare ref.nr. 1/26
Vill du göra skillnad? Bli vår nya samordnare till Rönngården! Är du en person som trivs med struktur, samarbete och att skapa ordning i en vardag där mycket händer? Vill du ha ett varierande arbete och vara en nyckelroll där du kombinerar administrativt arbete med verksamhetsnära stöd - allt för att bidra till en trygg och kvalitativ omsorg för Kalix kommuns invånare. Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som samordnare arbetar du nära enhetschefen och bidrar till struktur, kvalitet och utveckling i verksamheten. Du är en viktig och central länk mellan medarbetare och ledning och har ett uppdrag som både är administrativt och verksamhetsnära. Du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt som gör skillnad.
I rollen ingår bland annat att:
• Medverka vid schemaplanering för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.
• Bistå enhetschefen med administrativt stöd och uppföljning av nyckeltal och statistik.
• Stödja implementering och uppföljning av rutiner, arbetssätt och kvalitetsarbete.
• Samordna introduktion av ny personal, elever och praktikanter.
• Bidra till struktur och planering i det dagliga arbetet och underlätta en smidig vardag för medarbetarna.
Eftersom du kommer arbeta med allt från planering och uppföljning till att ge stöd i vardagen gör det att ingen dag är den andra lik. Du är en del av ett engagerat team med god samverkan och fokus på kvalitet och trygghet. Tillsammans skapar vi en omsorg där människor känner trygghet, kvalitet och omtanke.
Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom vård och omsorg samt grundläggande IT-kunskaper och förmåga att arbeta i digitala system.
Du har god organisatorisk förmåga, är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av schemaplanering.
• Kunskap om personaladministrativa processer.
• Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Rönngården
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
