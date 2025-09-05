Samordnare näringsliv och innovation
2025-09-05
Som samordnare för näringsliv och innovation får du en nyckelroll i att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och företagsfrämjande aktörer för att öka länets förnyelseförmåga och konkurrenskraft.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva det innovations- och tillväxtfrämjande arbetet genom att samordna nätverk och identifiera behov och utifrån det strategiskt planera och initiera utvecklingsinsatser i samverkan med länets kommuner, näringsliv och andra aktörer. Du kommer att bland annat att ta fram och följa upp länets strategi för hållbar tillväxt samt leda regionens arbete med smart specialisering som är den metod som används inom EU för att stärka Europas konkurrenskraft. Du samordnar samverkansarenor samtidigt som du fungerar som sakkunnig och föredragande i både interna och externa forum.
Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik, innovation eller som har motsvarande kunskap. Du har mångårig erfarenhet av näringslivsutveckling och innovationsfrämjande arbete, såväl strategiskt som operativt, samt flera års erfarenhet av att driva bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Ett krav är att du har erfarenhet av att ha varit verksam inom den privata sektorn. Erfarenhet av arbete med smart specialisering är meriterande.
Du är analytisk och strategisk, med förmåga att identifiera regionala behov och möjligheter. Som person är du engagerad, initiativtagande och lösningsorienterad med en stark kommunikativ förmåga. Du bygger och vårdar långsiktiga relationer och trivs med att arbeta i komplexa sammanhang där samarbete och flexibilitet är viktigt. Du kommunicerar väl både på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Då det förekommer resor i tjänsten är körkort ett krav.
Din framtida arbetsplats
Du blir en del av en organisation som driver regionens innovations- och näringslivsutveckling med fokus på hållbar tillväxt. Vi samarbetar nära företag, myndigheter, akademi och andra aktörer för att driva innovation och stärka näringslivet. Tjänsten är placerad på basenheten Näringsliv och kultur som även arbetar med sakfrågor inom kompetensförsörjning, besöksnäring och kultur.
Inom regional utveckling arbetar vi med hållbara tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som folkhälsa, näringsliv, miljö och klimat, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygd, kompetensförsörjning, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. Vi bidrar till folkbildning genom våra fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland som är en del av regional utvecklingsförvaltning.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Sofia Seifarth, basenhetschef 010-3581990 Jobbnummer
9493888