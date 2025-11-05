Samordnare mot att lämna kriminalitet
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2025-11-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Socialkontoret i Södertälje söker en samordnare/lots som ska arbeta mot målgruppen som vill lämna en kriminell livsstil.
Södertälje kommun arbetar idag aktivt med Avhopparverksamhet i tät samverkan med polis och andra aktörer. Sedan 2021 startades verksamheten i projektform. Idag är det en etablerad del av socialtjänsten.
Samordnarna tillhör ett litet team Vuxna i kriminalitet som organisatorisk tillhör socialpsykiatri myndighet. På socialpsykiatri myndighet arbetar 14 socialsekreterare, 2 avhopparsamordnare/lotsar, 1 administratör, 0,5 kontaktsekreterare, 2 gruppledare och 1 resultatenhetschef. Under 2026 kommer det tillkomma projekt där en uppsökare och ytterligare en samordnare ska arbeta med aktuell målgrupp.
Teamet arbetar både med avhopparinsats och SIG (social insats grupp). Samordnaren följer ärendet redan initialt vid aktualiseringen av ärendet och följer på så viss klienten från start till avslut. Under processen så byggs relation och allians och samverkan med eventuella externa aktören blir central.
Anställningen är en tillsvidareanställning, men är en tillsättning under ordinarie anställds tjänstledighet. Anställningen i detta team och med dessa specifika arbetsuppgifter sträcker sig därför tom december 2028.
Dina arbetsuppgifter
Du är en av två Avhoppar/SIG samordnare som jobbar med vuxna klienter som vill lämna en kriminell livsstil. Tillsammans med polisen bedömer du klientens motivation och behov av skydd. Du samordnar och ger stödinsatser och behandlingsinsatser för att bryta med den kriminella livsstilen. Du behöver dokumentera ditt arbete och vara analytisk och jobba lösningsorienterat. Du har tät samverkan med polisen, kriminalvården och med kollegor i berörda kommunala verksamheter. En stor del av arbetet är även stöd och kontakt med externa aktörer.
Vem är du?
Personliga egenskaper:
• Du kan behålla lugnet och vara professionell i stressfyllda situationer
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du är ansvarstagande och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund, där vi respekterar alla människor oavsett t ex ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
• Du är engagerad, motiverad och nytänkande vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten
• Du förstår vikten av social dokumentation och kan formulera dig på ett korrekt och enkelt sätt.
Krav:
• Du som söker tjänsten behöver ha en högskoleutbildning inom kriminologi, beteendevetenskap, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i vanligt förekommande digitala verktyg.
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete med målgruppen och god kännedom om kriminella strukturer och du kan omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.
Meriterande:
• Certifierad i metoden KSL - kriminalitet som livsstil.
• Kunskap inom metoden RBM - risk, behov och mottaglighetsprinciperna.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, kriminalvård eller frivård.
• Kunskap om verksamhetssystemet Combine.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Övrigt
Du har en arbetsplats både i socialtjänstens och i polisens lokaler.
Viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför att genomföras före beslut om anställning.
För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Anette Berg anette.berg@sodertalje.se 08-5230 6189 Jobbnummer
9589680