Samordnare lösöre
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-01-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Södertälje
, Salem
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som samordnare ansvarar du för att utmätt egendom blir klar för försäljning. Du registrerar, värderar, beskriver egendomen och fotograferar den för annonser till Kronofogdens nätauktioner.
Dina arbetsuppgifter är att ta hand om den egendom Kronofogden har utmätt och gör den klar till försäljning. Du tillhör en arbetsgrupp tillsammans med övriga samordnare och ni har ett nära samarbete med kronoinspektörer som utmätt egendomen. Du samverkar också med Kronofogdens försäljningssektion.
Du jobbar inom givna tidsramar och deadlines. Du planerar och är flexibel då din arbetsdag och arbetsuppgifter varierar. Detta eftersom du inte alltid vet från vecka till vecka vilken typ av egendom du ska hantera och göra klar till försäljning.
Som samordnare av egendom har du också direkta möten med Kronofogdens olika kunder. Vid visningar och utlämningar efter avslutad auktion ger du god service till spekulanter, köpare och du har även kontakt med en del av våra kunder som har skulder till oss.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och pedagogiskt i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- har körkort för bil med manuell växellåda.
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av administrativt arbete där du självständigt hanterat flera processer och arbetsuppgifter parallellt med varandra i ett högt tempo. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete med lösöre, exempelvis inom pantbank, auktionshus, bilauktioner eller liknande verksamhet.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som Samordnare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-12!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Ulv Sparre, rekryterande chef ulv.sparre@kronofogden.se Jobbnummer
9699359