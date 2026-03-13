Samordnare inom Lokal och Fastighet
2026-03-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker en lokalsamordnare för skolförvaltningens inhyrda lokaler. I rollen ingår samordning av nya och/eller förändrade behov i form av för verksamheten ändamålsenliga lokalanpassningar. Rollen innebär också att löpande ge stöd till rektorer i lokalärenden som uppkommer under året. Andra arbetsuppgifter är att hantera myndighetskrav, att tillsammans med förvaltningens säkerhetssmordnare arbeta med säkerhetsfrågor inom fastigheter och att samarbeta med andra förvaltningar kring exempelvis förebyggande arbete mot inbrott och skadegörelser. I tjänsten ingår även deltagande i planering av stadens insatser vid evenemang såsom större cuper.
Som lokalsamordnare omhändertar du skolförvaltningens behov inom inhyrda lokaler och arbetar på uppdrag av ekonomi- och fastighetschefen på skolförvaltningen. Du ingår i enhetens team kring fastigheter, samverkar med fastighetsavdelningen, stadsserviceförvaltningen och andra förvaltningar.Kvalifikationer
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Chef för ekonomienheten
Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@molndal.se 031-315 20 05 Jobbnummer
9797068