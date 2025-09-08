Samordnare inom kompetensförsörjning
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling är en del av vuxenutbildningen i Stockholms stad, med uppdrag att stötta och utveckla verksamheten inom digitalisering, kompetensförsörjning och skolutveckling.
Vårt team består av 20 engagerade medarbetare och två chefer som tillsammans arbetar för att stärka vuxenutbildningen i staden.
Nu söker vi en samordnare som får i uppdrag att driva och utveckla samverkan mellan vuxenutbildningen och stadens arbetsgivare inom förskola, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får vara med och forma morgondagens Stockholm.
En attraktiv och inkluderande arbetsplats med fokus på likabehandling och mångfald.
En central arbetsplats med närhet till kommunikationer - våra lokaler ligger vid Globen.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hemarbete när verksamheten tillåter.
Goda friskvårdsmöjligheter och ett aktivitetsbaserat arbetssätt som främjar samarbete och trivsel.
Din roll
Som samordnare är du en nyckelperson i arbetet med att möta stadens kompetensbehov genom utbildningar inom vuxenutbildningen. Du skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar samverkan mellan stadens skolor och arbetsgivare inom förskola, äldreomsorg och funktionshinderomsorg - och bidrar därigenom till en starkare välfärd.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
bygga relationer, initiera samarbeten och skapa strukturer som möjliggör effektiva och hållbara resultat
kartlägga och analysera kompetensbehov i dialog med stadens arbetsgivare - med särskilt fokus på prioriterade yrkesroller och kompetenser
initiera, driva och samordna samarbeten mellan skolor och arbetsgivare.
i nära samverkan och dialog med rektorer ansvara för dokumentation, uppföljning och samordning av kompetensutveckling
samla in, utveckla och sprida resultat, lärdomar och goda exempel från genomförda satsningar
genomföra uppdrag av utredande karaktär
omvärldsbevaka hur andra kommuner, regioner och länder arbetar med kompetensförsörjning inom välfärdsverksamheter samt följa förändringar i lagstiftning och finansieringsformer
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning, exempelvis inom pedagogik, eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som är relevant för uppdraget
erfarenhet av arbete inom utbildning och/eller kompetensutveckling
erfarenhet av att samordna och driva uppdrag samt hantera administrativa processer, avtal och offerter
erfarenhet av arbete med kunder eller samarbetspartners, där du har analyserat behov och omsatt dem i praktiska lösningar
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med grundläggande eller gymnasial yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning
erfarenhet av samverkan mellan skola och arbetsgivare eller branschorganisationer
erfarenhet från arbete inom förskola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg
tidigare chefserfarenhet
Vi söker dig som är en lagspelare med stark förmåga att bygga hållbara relationer, nätverk och samarbeten. Du skapar samsyn, hittar lösningar och arbetar målmedvetet mot gemensamma mål. Vidare ser vi att du är strukturerad och noggrann som person och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är också utvecklingsinriktad, öppen för nya idéer och strategisk i ditt tänkande. Din analytiska förmåga hjälper dig att hantera komplexa frågor och med fokus på lösningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
