Samordnare för Prao
2026-01-22
I nära samarbete med förvaltningens ansvariga får du möjlighet att forma och vidareutveckla grundskolans PRAO - ett arbete som stärker elevernas vägledning och öppnar dörrar till framtida studier och yrken.
Låter detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Du kommer att arbeta med samordning och utveckling av grundskolans PRAO tillsammans med förvaltningens ansvarige för samordning och utveckling av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan och gymnasieskolan.
I rollen ingår att arbeta med att ta fram, planera, genomföra och följa upp aktiviteter kopplade till grundskolans PRAO. Den största delen av arbetet går ut på att hitta praoplatser för elever i grundskolan, säkerställa att adekvata riskbedömningar är genomförda och att platstilldelningen sker inom ramen för den modell/det system som är beslutat.
Du sprider information, håller ihop och effektiviserar processen kring PRAO. I uppdraget ingår samarbete med andra studievägledare, rektorer och pedagoger men framförallt är du förvaltningens ansikte och kontaktyta utåt mot arbetsgivare inom alla olika sektorer. Därför ingår också i ditt ansvar att besöka arbetsgivare, bemanna PRAO-telefonen och bevaka PRAO-mejlen.
Tillsammans med samordnare för studievägledarna kommer du även att ansvara för att förvaltningens interna dokument kring PRAO är uppdaterade och hålla dig uppdaterad kring de styrdokument som reglerar PRAO. Du kommer att delta i sammanhang som berör PRAO men även arbeta med att kvalitetssäkra och utveckla förvaltningen arbete kring PRAO. Du är också med och samordnar det praktiska arbetet kring upplägget för grundskolans PRAO.
Vem söker vi?
Du som söker har studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp samt är väl förtrogen med skollag och styrdokument som reglerar PRAO. Vi vill att du har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare och har förmåga att sälja in och skapa intressanta och attraktiva praoplatser.
Vi söker dig som har erfarenhet av samordning och att driva projekt. Du är utvecklingsinriktad med förmåga att driva förbättringsarbete utifrån identifierade behov. Givetvis kan du sätta mål och nå goda resultat samt har erfarenhet av att kunna följa upp, analysera resultat och dra slutsatser. Du har analytisk förmåga med ett långsiktigt- och helhetsperspektiv.
Rollen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att engagera, entusiasmera och stimulera medarbetare. Naturligtvis har du kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt och god förmåga att skapa relationer, såväl internt som externt som karakteriseras av professionalitet, respekt och förtroende. Vi vill att du har goda IT-kunskaper samt god förmåga att använda digitala verktyg som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera men även dokumentera och rapportera.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
