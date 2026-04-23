Samordnare
2026-04-23
Studenthälsans uppgift är att främja psykisk och fysisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och psykosociala problem relaterade till studier och livet som student. Vi arbetar både främjande och förebyggande, såväl individuellt som på grupp- och organisationsnivå. Studenthälsan erbjuder olika typer av aktiviteter för studenter i förebyggande och främjande syfte, en del i egen regi och annat på uppdrag från institutioner/program eller studentorganisationer.
Till vår mottagning söker sig studenter som har svårt att klara sina studier på grund av psykiska eller psykosociala besvär. I teamet finns psykologer, kuratorer, hälsopedagog, samordnare för studentidrott och receptionist. Arbetet utförs på plats.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för förebyggande och främjande hälsoaktiviteter på Uppsala universitets studenthälsa ingår du i en grupp som utöver samordnaren består av en hälsopedagog, en kurator och en samordnare för studentidrott.
Samordnaren har ett övergripande ansvar för det strategiska och administrativa arbetet på grupp- och organisationsnivå i syfte att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland studenter. Vi är i en spännande fas där vi håller på att utveckla ett nytt verksamhetsområde som innefattar stöd vid mindre konflikter och samarbetsproblem i studentgrupper. Att samordna det stödet är en del av tjänsten.
Du initierar, utvecklar och genomför olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, uteaktiviteter och pop-up på campus. Aktiviteterna genomförs ofta tillsammans med andra medarbetare på Studenthälsan. De flesta aktiviteterna genomförs på campus eller Studenthälsan, men vissa genomförs digitalt eller som hybridträffar. Kvälls- och helgarbete förekommer, liksom resor i tjänsten.
Arbetet innebär ett nära samarbete och aktivt nätverksbyggande med anställda vid andra stödfunktioner, fakulteter/institutioner samt studentrepresentanter för olika studentorganisationer. Av det skälet behöver kommunikationen och informationen anpassas efter plattform och målgrupp.
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt arbete, t ex som samordnare, koordinator eller projektledare. Du har vidare erfarenhet av och tycker om att möta grupper i olika sammanhang för att informera och arbeta med hälsofrämjande och förebyggande teman, t ex stress, prokrastinering och ANDTS-frågor. Du bör ha ett genuint intresse för att arbeta med unga människor och vilja möta dem där de är utifrån deras aktuella behov.
Kvalifikationskrav
Du har en kandidatexamen med inriktning folkhälsa, hälsopedagogik, beteendevetare eller annan utbildning om minst tre år (högskolestudier) som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst fyra års yrkeserfarenhet av att ha samordnat eller koordinerat insatser inom förebyggande och främjande hälsovård. Du har minst två års kvalificerat hälsofrämjande arbete på gruppnivå såsom hålla föreläsningar, workshops, informationsinsatser eller liknande. Du har vidare yrkeserfarenhet av att ha arbetat med kommunikation och information.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, krävs då samtliga arbetsuppgifter genomförs på båda språken. Digital kompetens är ett krav då vi dagligen jobbar i olika system och verktyg.
I den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga, strukturerat arbetssätt, förmåga att ta egna initiativ och flexibilitet. Vidare är det av vikt att ha stor lyhördhet för olika sammanhang och behov samt förmåga att anpassa arbetet utifrån en professionell bedömning.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Kännedom om universitetet som organisation är meriterande. Erfarenhet av arbete på en studenthälsovårdsmottagning eller inom företagshälsovård är meriterande. Yrkeserfarenhet av arbete med ANDTS-frågor och/eller konflikthantering är meriterande. Erfarenhet av arbete med unga vuxna är meriterande. Tidigare erfarenhet av att hålla i föreläsningar på engelska är meriterande. Det är meriterande att ha kunskap om och erfarenhet av gruppträning och/eller att leda friluftsaktiviteter.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Ulrika Svalfors, 018-471 10 03.
Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2026, UFV-PA 2026/1269.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Enheten för studenthälsa
