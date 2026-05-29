Studentmedarbetare inom marknadsföring, content & digital kommunikation
2026-05-29
Studerar du marknadsföring, kommunikation eller media och vill arbeta extra inom contentproduktion, digital marknadsföring och varierande marknadsuppgifter? Då kan detta vara jobbet för dig.
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Med huvudkontor i Luleå är koncernen idag Norrbottens tredje största arbetsgivare. Inom koncernen ingår förutom StudentConsulting även Pite Havsbad Group, norra Sveriges största turist- och konferensföretag med destinationer och hotell som Pite Havsbad, Cape East, Nordkalotten, Laponia, Skogen och Hemavans Högfjällshotell.
Nu söker vi en studentmedarbetare som vill stötta vårt marknadsteam med sociala medier, innehållsproduktion och digital marknadsföring för flera olika varumärken inom koncernen.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom marknad och kommunikation - från sociala medier och contentproduktion till kampanjer, innehåll till hemsidor och enklare marknadsmaterial. En central del av rollen handlar om att hjälpa kollegor runt om i landet med marknadsbeställningar samt stötta verksamheterna med innehåll och material. Du får även arbeta med planering och koordinering av innehåll utifrån olika varumärkens grafiska profiler, tonalitet och målgrupper. Rollen kan innebära att skapa eget material genom foto och film, men också att samla in material från verksamheten, producera innehåll utifrån befintligt material och skapa content för våra olika varumärken och destinationer.
Arbetet sker tillsammans med marknadsteamet och vi söker dig som är kreativ, självgående och nyfiken. Du håller koll på trender i sociala medier, tycker om att skapa engagerande innehåll och vill utvecklas inom marknadsföring och kommunikation. Samtidigt gillar du att samarbeta, testa nya saker och trivs med varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid.
Exempel på arbetsuppgifter
Hjälpa kollegor med marknadsbeställningar och kampanjmaterial
Hjälpa till med kampanjer och digital annonsering
Skapa och publicera innehåll för sociala medier och digitala kanaler
Producera mailutskick och enklare marknadsmaterial
Uppdatera innehåll på hemsidor och digitala plattformar
Planera och koordinera innehåll för olika varumärken
Arbeta med foto, video och enklare redigering
Skapa content utifrån eget och befintligt material
Anpassa innehåll utifrån målgrupp, kanal och tonalitet
Delta vid aktiviteter och evenemang för att skapa innehåll
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar marknadsföring, media, kommunikation eller liknande och vill få praktisk erfarenhet vid sidan av studierna. Du har ett stort intresse för sociala medier och digital marknadsföring samt tycker om att arbeta kreativt med innehåll, kommunikation och olika digitala kanaler.
Du har känsla för färg, form och innehåll och förstår vikten av tonalitet och målgruppsanpassad kommunikation. Eftersom du kommer att arbeta med flera olika varumärken ser vi gärna att du har förståelse för hur innehåll behöver anpassas utifrån kanal, målgrupp och grafisk profil.
Vi tror också att du är självgående, strukturerad och nyfiken samt tycker om varierande arbetsuppgifter och teamwork. För rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av Adobe Creative Cloud och goda kunskaper i Microsoft Office, främst PowerPoint och Word.
Det är meriterande om du även
Har erfarenhet av sociala medier eller contentproduktion
Kan fota och filma
Har erfarenhet av CMS-verktyg som WordPress och Umbraco
Har arbetat i Meta Business Suite eller Ads Manager
Vad erbjuder vi?
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill få praktisk erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation vid sidan av studierna. Du blir en del av ett kreativt marknadsteam där du får arbeta med flera olika varumärken och utvecklas inom marknadsföring, grafisk produktion, sociala medier, contentproduktion och digital marknadsföring.
Arbetet utgår från huvudkontoret i Luleå, men resor till våra hotell och destinationer kan förekomma. B-körkort är därför meriterande.
Tjänsten passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan och berätta gärna mer om dig själv, tidigare erfarenheter och vilka program eller verktyg du arbetat i. Har du arbetsprover, portfolio, sociala medier eller annat material du vill visa upp får du gärna bifoga det i din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
972 54 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting
Hannah Hedalm communications@studentconsulting.com
