Samordnande föreståndare
2025-09-19
Visa alla jobb hos Försvarsmakten
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre Sverige? Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), rekryterar en Samordnande föreståndare BVKF NORR (Brand- och explosionsfara, Vattenföroreningar samt Kemisk hälsopåverkan) till verksamhetssäkerhetsavdelningen med placering i Luleå.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet. Vår bredd på verksamhet innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Möjlighet att få ersättning för startavgifter
• Bidrag till träningsskor
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Om tjänsten/avdelningen
Som Samordnande föreståndare BVKF NORR kommer du att ha en sammanhållande funktion inom området tillsammans med din kollega och andra, driva FMTIS arbete med brandfarliga varor framåt enligt MSBs lagstiftning och Försvarsmaktens styrdokument. Du är verksamhetens expertresurs inom området och genom din kompetens och ditt engagemang stödjer du förbandet i första hand och Försvarsmakten i stort. Tjänsten innebär en del resor till förbandets verksamhetsorter där du stöttar i genomförande av exempelvis riskbedömningar, utbildningsinsatser, utredningar samt att dokumentera och ta fram styrdokument. Samverkan med andra myndigheter som MSB och Fortifikationsverket är av stor vikt.
Du kommer att ingå i en grupp som idag består av 8 medarbetare. På avdelningen finns specialister inom ett antal specifika funktionsområden såsom verksamhetssäkerhet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet. Avdelningen är placerad i förbandets stab och medarbetarna är rådgivande till förbandschefen och leder genomförandet av verksamhetssäkerhetsabetet gentemot förbandets enheter genom att skriva förbandsövergripande rutiner/instruktioner inom området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Avdelningen arbetar uteslutande med regelstyrd verksamhet. Du har inom detta ansvarsområde rollen att bevaka förändringar av tillämpliga lagar, föreskrifter, interna bestämmelser, genomförda riskbedömningar och andra krav som medför påverkan på FMTIS verksamhet och föreslå förändringar i förbandets styrdokument/rutiner samt planera för hur förändringarna skall implementeras. Utbildningsinsatser i samverkan med MHS Karlberg förekommer under att antal tillfälle per år. Tjänsten innebär regelbundna resor till förbandets verksamhetsorter runt om i Sverige, då verksamheten är spridd på flertalet orter i landet.
Publiceringsdatum 2025-09-19 Kvalifikationer
• Goda kunskaper inom BVKF och är väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter samt Försvarsmaktens fastställda utbildningar inom BVKF
• Aktuell erfarenhet av att med goda resultat självständigt arbetat med att driva, samordna och utveckla operativt och strategiskt arbete
• Van att agera som ett konsultativt chefs- och ledningsstöd
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Microsoft-Office
Körkort lägst klass Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strategisk och strukturerad samt har förmåga att se helheten i komplexa sammanhang. Du har engagemanget som krävs för att driva det systematiska arbetet inom BVKF i en stor och geografiskt spridd organisation. Du har en god kommunikativ förmåga och är van att ha en pedagogisk roll på organisatorisk nivå. Vi värdesätter engagemang, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Grundläggande kompetens inom Miljölagstiftning
• Tidigare erfarenhet av stabsarbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av att implementera och utveckla processer och arbetsmetoder och kunna omsätta dessa i praktiken Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Heltid. Sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom FM.
Befattning: Civil.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetsort: Luleå.
Då förbandet har verksamhet över hela Sverige förekommer resor i tjänsten. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Malin Silfverberg Gräntz.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga personer ovan nås på telefon via växeln 019-39 35 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enl. ök.
Enl. ök. Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
