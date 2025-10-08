Samordnande behandlingspedagog till HVB Bäckvägen
2025-10-08
Om Viljan Active Omsorg HVB Bäckvägen
HVB Bäckvägen är ett HVB, beläget i Stockholm (Hägersten), som tar emot ungdomar i åldern 16-20 år för individuell behandling i vårt lägenhetskoncept. Vi arbetar aktivt och målinriktat för att skapa en trygg, tillitsfull samt lärande- och meningsfull tillvaro för våra ungdomar.
Om rollen som samordnande behandlingspedagog
Hos oss arbetar du i en ledande roll inom ett tvärprofessionellt team som tillsammans driver ungdomarnas behandlingsprocesser framåt. Vi arbetar med ett starkt engagemang i allt som rör våra ungdomar. Arbetet innebär att möta människor i kris eller med en svår livssituation, och det är därför av stor vikt att du har förmågan att se möjligheter, förmedla hopp och bemöta varje individ med respekt, trygghet och professionalitet. Tillsammans med teamet - och med ungdomen själv - skapar du en stabil, meningsfull och trygg vardag.
Som samordnande socialpedagog arbetar du nära verksamheten och har en central roll i att leda den dagliga driften samt utföra omvårdnadsinsatser. Du bistår verksamhetschef och biträdande verksamhetschef i administrativa uppgifter såsom schemaläggning, bemanning, kvalitetsutveckling, riskbedömningar och dokumentation. I din roll är du behandlingsansvarig för de inskrivna ungdomarna och driver en ambitiös och målinriktad behandlingsprocess. Du är en naturlig del av den operativa ledningen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Kvalifikationer
Du är en inspirerande och relationsskapande person med god förmåga att bygga förtroendefulla kontakter - både med klienter och kollegor. Du har ett lugnt och stabilt förhållningssätt och kan behålla ett realistiskt perspektiv även i utmanande situationer.
Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd i ditt bemötande och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du självständig, ödmjuk och ansvarsfull, med ett genuint engagemang för omsorgsarbete och förmågan att se både verksamhetens och klientens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
Utbildad socionom, beteendevetare eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av att jobba som chef alternativt samordnare i en verksamhet inom socialt arbete.
Meriterande:
Handläggningserfarenhet från myndighet.
Tidigare erfarenhet av att jobba behandlande med målgruppen.
Grundläggande psykoterapiutbildning eller andra fortutbildande kurser som exempelvis KBT, DBT, TMO, MI, ÅP och dylikt.
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning krävs att utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegitimation uppvisas. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp dokumentation som intygar medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag är 30/11, men vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
