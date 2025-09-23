Samhällsvägledare till Medborgarservice, vik 80%
2025-09-23
Här får du använda både hjärta och hjärna och vara med och skapa en tillgänglig och välkomnande kommun för alla.
Upptäck jobbet som samhällsvägledare i Heby kommun.
Rollen
- Du är navet i vår service - både utåt och inåt.
- Du är lyhörd och omtänksam i din service till människor och hjälper dem att hitta rätt, svara på frågor och ser till att alla får ett vänligt bemötande - oavsett ärende eller situation.
- Du är en viktig del av vårt interna maskineri där du hanterar och distribuerar internpost, ansvarar för telefonisystem och hjälper till med gemensamma beställningar.
- Du har en varierad vardag där du kombinerar mötet med människor med administrativt arbete och intern service.
Tjänsten gäller en tidsbegränsad anställning - i nuläget till och med som längst 260831. Det kan dock, i senare skede, komma att bli aktuellt med förlängning av anställningsperioden.
Det här är vi
Hos oss på Kommunikationsenheten möts du av ett litet och sammansvetsat team där vi verkligen bryr oss om varandra - och om våra invånare. Vi är sju personer som tillsammans arbetar med kommunikation, medborgarservice, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Vår vardag präglas av engagemang, glädje och ett genuint fokus på att ge bra information, bemötande och service till alla som kontaktar oss.
Vi är en mindre enhet med snabba beslutsvägar, där idéer snabbt kan bli verklighet och där vi stöttar varandra i stort och smått. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka - samtidigt som vi har roligt tillsammans.
Vill du bli en del av vårt glada och engagerade gäng? Då hoppas vi att du söker dig till oss.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Har gymnasieexamen
- Har B-körkort.
- Har erfarenhet av kundservice, reception och arbete i växelsystem.
- Behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
- Är van vid att arbeta med digitala verktyg och system.
- Är trygg, lyhörd, serviceinriktad, har lätt för att skapa förtroende och har ett gott bemötande.
- Arbetar strukturerat, noggrant och är ansvarsfullt.
Det är extra värdefullt för oss om du har tidigare erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning. Har du utbildning i service, administration eller kommunikation är det också ett stort plus i kanten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Fast, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Heby kommun
Kommunikationsenheten
Camilla Röjerås 0224-36267
