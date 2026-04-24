Samhällsutvecklare till Västtrafik
2026-04-24
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag. Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm? Nu söker vi en vikarierande samhällsutvecklare till vår avdelning för samhällsutveckling.
Om rollenSom samhällsutvecklare på Västtrafik arbetar du med samhällsplanering kopplat till kollektivtrafik och är med och driver och utvecklar Västtrafiks samarbete med kommuner och andra aktörer i Västra Götaland. Målet är att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling, genom tidig och aktiv samverkan i samhällsutvecklingsfrågor. Avdelningen består av tio personer, varav åtta arbetar som samhällsutvecklare. Varje samhällsutvecklare ansvarar för att driva och utveckla arbetet med ett antal kommuner i regionen. Du kommer arbeta nära övriga samhällsutvecklare och även att ingå i ett team med kollegor ifrån andra delar av Västtrafik som gemensamt ansvarar för trafikutvecklingen inom ett geografiskt område.
Som samhällsutvecklare hos oss arbetar du med ett brett spektrum av frågor. I rollen ingår att:
arbeta för att kommunernas samhällsplanering och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand
fungera som Västtrafiks representant och företräda bolaget i olika nätverk och forum
ansvara för dialog med, och information till, kommuner och andra samarbetspartners, exempelvis Trafikverket
vara ett naturligt bollplank för kommuner i deras olika samhällsplaneringsprocesser
delta i olika former av utredningar och studier
agera proaktivt för att främja kollektivtrafikens roll i det hållbara samhället
I rollen ingår också att vid behov delta i olika former av projekt internt på Västtrafik, t ex förstudier inför upphandling, etablering av nya trafikavtal, tjänstedesignsstudier, strategiarbeten, innovationsprojekt med mera.
Vem är du?Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och vill utveckla kollektivtrafikens roll i ett hållbart samhälle. Du har initiativförmåga samt förmåga att planera, strukturera och driva ditt eget arbete. Rollen innebär många externa och interna kontakter vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och har förmåga att bygga, vårda och utveckla relationer. God kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt är väsentligt i rollen.
KvalifikationerFör att lyckas i rollen behöver du ha akademisk utbildning inom samhällsplanering, stadsplanering, kulturgeografi, samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning med tydlig inriktning mot stads- och samhällsplanering.
Vi ser att du har en god kunskap om samhälls- och stadsplanering och hur kommuner arbetar med översiktsplanering, tidiga skeden i planprocessen och långsiktig stads- och samhällsutveckling.
Har du erfarenhet av att arbete i eller nära samhällsplaneringsprocesser i offentlig verksamhet, exempelvis genom arbete i kommun, region eller annan offentlig organisation och i samverkan med kommunala samhällsbyggnadsfunktioner ser vi det som meriterande.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Västtrafik som arbetsplatsPå Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.
Villkor och ansökanAnställningen är ett 10 månaders vikariat på heltid med start i augusti. I tjänsten förekommer resor. Placeringsort i Göteborg. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Intervjuer kommer att ske löpande så inkom med din ansökan så fort du kan men senast den 17 maj.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Christina Pilemarker, Avdelningschef Samhällsutveckling på epost: christina.pilemarker@vasttrafik.se
eller tel: 0709-49 35 47.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt all direktkontakt från bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer eller försäljare av ytterligare annonsering. Västra Götalandsregionen har befintliga upphandlade avtal.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.
