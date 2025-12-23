Samhällsbyggnadschef till Melleruds kommun
Solum Search AB / Chefsjobb / Mellerud Visa alla chefsjobb i Mellerud
2025-12-23
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Mellerud
, Färgelanda
, Vänersborg
, Bengtsfors
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet.
Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Nu söker vi samhällsbyggnadschef till Melleruds kommun
Vill du vara med och utveckla Melleruds kommun och bidra till ett hållbart, tryggt och välfungerande samhälle? Vi söker dig som är en tydlig och engagerad ledare med gedigen kompetens inom samhällsbyggnadsområdet och en vilja att göra verklig skillnad.
Om samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Melleruds kommun har ett brett och viktigt uppdrag. Vi ansvarar för den tekniska försörjningen och skapar förutsättningar för ett tryggt, attraktivt och hållbart liv för våra invånare. Förvaltningen arbetar både på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Vårt ansvar sträcker sig över många områden som är avgörande för vardagen i kommunen. Vi ansvarar för vägar, trafikfrågor, offentlig belysning och trafiksäkerhet, samt förvaltning och utveckling av gator, parker och andra allmänna platser. Vi driver och samordnar exploateringsprojekt, måltids- och lokalvårdsverksamhet, Rådahallen samt samarbetet med föreningslivet. Förvaltningen ansvarar även för kommunens fastigheter och anläggningar, offentlig renhållning, fjärrvärme och för vatten- och avloppsverksamheten.
Hos oss får du arbeta nära samhällsnyttan i en organisation där ditt engagemang gör skillnad varje dag. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som samhällsbyggnadschef har du en nyckelroll i kommunens utveckling. Du leder och samordnar samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och långsiktig utveckling. Tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för ett hållbart samhälle där människor kan bo, verka och trivas, idag och i framtiden. Till ditt stöd finns sex enhetschefer inom områdena fastighet/fjärrvärme, vatten och avlopp, gata-park, renhållning, plan-och bygg, serviceenheterna kost och lokalvård. Du leder även administrationen och utvecklar förvaltningen genom enhetscheferna för att nå gemensamma mål.
Uppdraget innebär att skapa helhet och framdrift i samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande och i ett helhetsperspektiv för Melleruds kommun. Du bidrar med ett strategiskt perspektiv och ett närvarande ledarskap som skapar engagemang, tydlighet och samarbete, både inom organisationen och i samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer.
Du rapporterar till kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp. I rollen samarbetar du med dina förvaltningskollegor och tillsammans bidrar ni aktivt till kommunens långsiktiga utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt ledarskap med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du är van vid att leda komplexa organisationer inom offentlig sektor och du har även har lett andra chefer.
Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, och genomförd ledarutbildning är meriterande.
Du har god kunskap om samhällsbyggnadsprocessen och erfarenhet av ekonomistyrning, budgetarbete och uppföljning. Du är väl insatt i arbetsrätt och arbetsmiljö och har god kännedom om lagstiftningen inom ansvarsområdet.
Ditt ledarskap präglas av tydlighet, tillit och närvaro. Du skapar engagemang, utveckling och ansvarstagande hos medarbetare, samtidigt som du arbetar strategiskt och långsiktigt. Du bygger och vårdar relationer internt och externt, bland annat i samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer.
Som person är du prestigelös, positiv och samarbetsinriktad. Du bidrar till ett inkluderande arbetsklimat och trivs med många kontaktytor, i dialog med politisk ledning, medarbetare, medborgare och näringsliv.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din intresseanmälan senast 2026-01-12 Övrig information
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan beslut om anställning.
Intresseanmälan och konfidentiell kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Melleruds kommun med Solum Search. För intresseanmälan och konfidentiell kontakt är du välkommen att höra av dig till chefsrekryterare;
Patrik Moberg, Solum Search; Mobil 0709-161961, E-post patrik.moberg@solumsearch.se
Ylva Dahl, Solum Search; Mobil 0730-263834, E-post ylva.dahl@solumsearch.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Moberg 070-9161961 Jobbnummer
9662737