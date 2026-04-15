Samek Tool AB söker CNC-operatör med CAM-erfarenhet
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din karriär, utvecklas inom avancerad bearbetning och arbeta i en modern industrimiljö med högteknologisk utrustning? Då är detta rätt möjlighet för dig!
Samek Tool AB i Vårgårda växer och söker därför en CNC-operatör/CAM-beredare till sin högteknologiska produktion. Om tjänsten
Hos vår Samek Tool kommer du att arbeta med enstyckstillverkning av avancerade komponenter i en modern och tekniskt utvecklad miljö. Du arbetar i en 3-axlig fräs (Bridgeport XR1000) där programmering är en naturlig del av det dagliga arbetet. Rollen innefattar både CNC-bearbetning och CAM-beredning, där du självständigt tar fram program och producerar detaljer utifrån ritningar och 3D-underlag. Arbetet ställer höga krav på precision, teknisk förståelse och problemlösningsförmåga. Du blir en del av ett erfaret team där kvalitet och noggrannhet står i fokus.Profil
Vi söker dig som vill utvecklas i din roll och som vill jobba med avancerade och utmanade produkter. Du är en erfaren CNC-operatör med goda kunskaper inom CAM-beredning. Dessutom har du ett starkt tekniskt intresse, är självgående och trivs i en roll där du får ta ansvar för hela tillverkningsprocessen - från programmering till färdig detalj.Kvalifikationer
• Erfarenhet av CNC-fräsning
• Goda kunskaper i programmering
• Kunskap i ritningsläsning och 3D-underlag
• Förmåga att arbeta självständigt
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap i Mastercam
Arbetstider: Dagtid (flex och tidbank finns)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Simon Persson, simon.persson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Om företaget
Samek Tool AB grundades 1974 och är specialiserade på konstruktion och tillverkning av högkvalitativa formverktyg för bland annat medicinteknik, elektronik och fordonsindustri. Med moderna lokaler, avancerad maskinpark och hög kompetens hos medarbetarna ligger företaget i framkant inom sitt område. Verksamheten präglas av hög precision, kvalitet och ett starkt kundfokus.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9856824