Samarbetsorienterad ekonom till omsorgsförvaltningen
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Företagsekonomjobb / Falun Visa alla företagsekonomjobb i Falun
2025-11-11
Är du en kommunikativ och samarbetsorienterad ekonom som trivs i en omväxlande vardag där du får möjlighet att arbeta nära förvaltningens chefer? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en ekonom till omsorgsförvaltningen!
Omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri och är kommunens näst största förvaltning med en budget på cirka 1 600 mkr. Som ekonom kommer du att ingå i ekonomienheten på omsorgsförvaltningen.
Enhetens uppdrag är att ge kvalificerat stöd och ekonomiska analyser, vi ansvarar även för att upprätta och följa upp förvaltningens, sektionernas och enheternas budget, samt långsiktiga finansiella prognoser. En viktig del av vårt uppdrag är att ge underlag och stöd till chefer och beslutsfattare för att nå uppsatta mål, samtidigt som vi analyserar och följer upp kostnader och intäkter. Vi arbetar också för att utveckla och upprätthålla ett system för ekonomisk styrning som omfattar både ekonomi och verksamhet. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som ekonom är ditt huvuduppdrag att arbeta konsultativt och nära förvaltningens enhetschefer genom månadsvisa ekonomiska uppföljningar. Du fungerar som ett bollplank och bidrar till att cheferna känner trygghet kring sitt budgetansvar och tar väl underbyggda ekonomiska beslut. Stor tyngd ligger på att förmedla och informera ekonomiska underlag på ett tydligt och förenklat sätt till förvaltningen för att främja en god ekonomistyrning och kvalitetssäkrad redovisning. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med kontinuerlig utveckling av systematik, rutiner och arbetssätt samt ekonomiadministrativ processutveckling. I rollen ingår även att hålla i interna utbildningar för våra verksamheter.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan för tjänsten relevant utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Erfarenhet av ekonomiarbete i en omfattning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig, exempelvis löpande redovisning, bokslut, ekonomiska uppföljningar
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
I rollen som ekonom kommer du att arbeta verksamhetsnära och därför är det viktigt att du trivs i en konsultativ roll där din nyfikenhet och förmåga att lyssna in verksamhetens behov är en framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten. Du är analytisk, trygg och kan på ett pedagogiskt sätt skapa ekonomisk förståelse genom att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt. Vidare ser vi att du är samarbetsorienterad samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt då rollen innebär ett stort eget ansvar. Du har lätt för att planera och prioritera i ditt arbete men kan också ställa om och vara flexibel när förutsättningarna ändras. Avslutningsvis ser vi att du har en god självkännedom där du tar lärdom av tidigare erfarenheter och är medveten om dina styrkor men också utvecklingsområden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta med bemanningsekonomi
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kommer vi i denna rekrytering att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden. Även arbetsprov kan komma att tillämpas.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kommer vi i denna rekrytering att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden. Även arbetsprov kan komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sofia Björnerud sofia.bjornerud@falun.se 023-863 19 Jobbnummer
