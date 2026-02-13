Saluhallschef - Coop Kongahälla
Brinner du för mat, människor och kundupplevelser? Har du passion för mat och älskar att skapa inspirerande och minnesvärda upplevelser i butik?
Vi på Coop Kongahälla söker en engagerad och kreativ Saluhallschef som vill ta ansvar för att utveckla kundens matupplevelse och matglädje i butik. Som Saluhallschef ansvarar du för att sätta Coop Kongahälla på kartan. Ditt fokus ligger på kundmötet, kvalitet, inspiration och försäljning. Du driver aktiviteter och initiativ som stärker butikens matprofil och bidrar till hög kundnöjdhet (NKI).Rollen innebär ett nära samarbete med butikens ledningsgrupp och löpande avstämningar med Butikschef.Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Kundupplevelse och kunderbjudandeSäkerställa högklassiga kundmöten och arbeta med att sprida matglädje och matinspiration. Ansvara för butikens exponeringar och att skapa en säljande butik med FFF (fullt, fräscht, frontat).
- Aktiviteter och eventPlanera, genomföra och följa upp mataktiviteter, kampanjer och event som stärker matupplevelsen i butik och ökar NKI.
- Sälj- och verksamhetsplaneringArbeta med säljplanering, uppföljning av KPI:er och resultat tillsammans med ledningsgruppen.
- Marknadsföring och sociala medierAnsvara för lokala marknadsaktiviteter och vara aktiv i butikens sociala medier, såsom Facebook, Instagram och TikTok.
- Kvalitet och hållbarhetSäkerställa hög kvalitet, matsäkerhet och hållbara arbetssätt inom färskvaror och produktion.
Vi söker dig som är kreativ, affärsdriven och har ett genuint intresse för mat och färskvaror. Vi ser att du har:
- Erfarenhet av ledande roll inom dagligvaruhandel.
- God förståelse för försäljning, ekonomi och personalplanering.
- Ett starkt kundfokus och ett stort estetiskt sinne.
Vi erbjuder dig:
- Ett utvecklande och inspirerande arbete i en modern och levande butik.
- Möjligheten att arbetea kreativt med exponeringar, mat, event och kundupplevelser.
- Ett inkluderande arbetsklimat med fokus på utveckling och samarbete.
- Frihet att påverka sortiment, sprida matglädje och merförsäljning.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid (40 h/vecka) med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Johanna Järnros via tfn: 010-745 03 01 alt. mail: kongahalla.bc@coopvast.se
Vi värdesätter jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För att uppfylla kraven i GDPR och hålla god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev.
Välkommen att bli en del av Coop Kongahälla och skapa framtidens saluhall i butik tillsammans med oss!
- Du har bred erfarenhet och utbildning från detaljhandeln samt erfarenhet inom ledarskap.
- Dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Dokumenterad kunskap inom matlagning och festarrangemang
- Du är social och trygg med att arbeta med sociala medier.
Coop Väst AB har drygt 940 000 medlemmar och driver idag 184 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 9,3 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
