Salladsbiträde

Skolfood i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping
2025-08-28


Vi söker ett salladsbiträde till vårt kök i Enköping!
Skolfood är ett företag som brinner för att leverera näringsrik och välsmakande mat till skolor i Sverige. Vi arbetar med hög kvalitet, tydliga rutiner och stort hjärta - allt för att bidra till barns hälsa och välmående. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-28

Om tjänsten
Som salladsbiträde hos Skolfood arbetar du med att förbereda och tillreda färska sallader till våra kunder. Du ingår i ett sammansvetsat team där vi värdesätter noggrannhet, samarbete och god stämning i köket.
Tjänstens omfattning:
Deltidstjänst: 62,5%
Arbetstider: 06:00 - 11:30 (måndag till fredag)

Vi söker dig som:
Är morgonpigg och gillar att arbeta i kök
Har god känsla för hygien och ordning
Är ansvarstagande och trivs i ett lagarbete
Har tidigare erfarenhet av köksarbete (meriterande men inte ett krav)

Så ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@skolfood.se .
Vid anställning behöver du kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister.
Välkommen att bli en del av Skolfood - där varje måltid räknas!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: rekrytering@skolfood.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skolfood i Göteborg AB (org.nr 556601-2216), https://skolfood.se/
Kungsgatan 41 (visa karta)
745 36  ENKÖPING

Arbetsplats
Skolfood i Enköping

Kontakt
Verksamhetschef
Mattias Persson
Mattias@skolfood.se

Jobbnummer
9481363

