Salladsbiträde
Skolfood i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Enköping
2025-08-28
Vi söker ett salladsbiträde till vårt kök i Enköping!
Skolfood är ett företag som brinner för att leverera näringsrik och välsmakande mat till skolor i Sverige. Vi arbetar med hög kvalitet, tydliga rutiner och stort hjärta - allt för att bidra till barns hälsa och välmående. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som salladsbiträde hos Skolfood arbetar du med att förbereda och tillreda färska sallader till våra kunder. Du ingår i ett sammansvetsat team där vi värdesätter noggrannhet, samarbete och god stämning i köket.
Tjänstens omfattning:
Deltidstjänst: 62,5%
Arbetstider: 06:00 - 11:30 (måndag till fredag)
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och gillar att arbeta i kök
Har god känsla för hygien och ordning
Är ansvarstagande och trivs i ett lagarbete
Har tidigare erfarenhet av köksarbete (meriterande men inte ett krav)Så ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@skolfood.se
.
Vid anställning behöver du kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister.
Välkommen att bli en del av Skolfood - där varje måltid räknas!
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: rekrytering@skolfood.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skolfood i Göteborg AB
(org.nr 556601-2216), https://skolfood.se/
Kungsgatan 41 (visa karta
)
745 36 ENKÖPING Arbetsplats
Skolfood i Enköping Kontakt
Verksamhetschef
Mattias Persson Mattias@skolfood.se Jobbnummer
9481363