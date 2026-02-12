Säljledare till Åhléns Skellefteå
2026-02-12
Även om vi funnits i över 125 år, händer det mer än någonsin hos oss på Åhléns. Hos oss blir du en del av ett passionerat team som jobbar för att kunna erbjuda våra kunder den bästa tänkbara upplevelsen och vara platsen där livet blir enklare, bättre och härligare.
Om din roll
Som Säljledare hos oss på Åhléns är du ansvarig för att sälja och leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. Genom att coacha och utveckla våra säljare att bli lite bättre varje dag säkerställer du att varje kund som besöker Åhléns möts av säljare som kan sina produkter och ger ett bemötande i världsklass. Tillsammans med Varuhuschefen är ditt uppdrag att öka försäljningen genom att leda och utveckla Säljarna i kundmötet. Som Säljledare är du en viktig förebild och en av nyckelpersonerna för den dagliga operativa driften i varuhuset.
I rollen som Säljledare kommer du:
Arbeta med försäljning genom aktiv kundkontakt i enlighet med Åhléns servicekoncept
Aktivt arbeta med merförsäljning och kampanjer
Bidra till en inspirerande och välfylld säljmiljö
Operativt driva och utveckla varuhuset i samråd med ledningsgruppen
Leda och fördela arbetsuppgifter i det dagliga arbetet
Coacha kollegor i kundmötet och försäljning i enlighet med Åhléns Servicekoncept
Förmedla samt ta del av relevant information inom ansvarsområdet
Vara en förebild och föregå med gott exempel i det dagliga arbetet.
Ditt team
Du blir en del av ett passionerat team och samarbetar med Varuhuschef, Säljare och Visual Merchandiser. Du är en del av varuhusets ledningsgrupp och då Varuhuschefen inte är på plats är du ytterst ansvarig i varuhuset.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Flerårig erfarenhet av försäljning och kundservice inom detaljhandeln
Erfarenhet av att leda och coacha andra i försäljning och kundmötet
Erfarenhet av att arbeta målstyrt med fokus på nyckeltal
Rollen som Säljledare innebär mycket självständigt arbete och vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga mognad. Du är affärsmässig och serviceinriktad med en stark förmåga att prioritera i en händelserik vardag. Du har en god samarbetsförmåga och får med dig andra genom tydlig kommunikation och inspirerande energi. Du brinner för att utveckla både människor och affären samt motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30 h/v och arbetstiderna kan komma att variera mellan kl 08-19. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Säljledare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns!
Detta är ett deltidsjobb.
