Säljledare - Konfektyr & Special
Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-07-07
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ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda.
Vi arbetar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Som ansvarig säljledare hos oss kommer du vara med och ansvara över ansvarsområdet konfektyr och special gällande varuplock, ekonomi, drift, inköp, produktutveckling och inspiration.
Arbetsuppgifter:
Du skall ansvara över den dagliga varudriften och övertid inspirera kunden med sortiment, inspiration, nyheter samt nya intressanta och aktuella lokala leverantörer inom konfektyr/special.
En viktig del i arbetet är att jobba med rätt kommunikation, prisupplevelser samt att skapa en enhetlig struktur i avdelningen. Ditt ansvar innebär att planera, sätta och förankra rutiner, säljstyra, säljplanera, hålla säljtrycket i avdelningen och ständigt arbeta för att hålla avdelningen frontad och städad.
Du arbetar varje vecka med beställningar och kampanjer. I befattningen ingår att jobba mot uppsatt mål och avdelningarnas budget.
I ditt arbete ingår även att jobba i teamplock i samtliga avdelningar i butiken samt att styra teamet när de plockar i din avdelning.
Tjänsten innebär varuplock, kundservice samt till viss del administrativt arbete. Tjänsten innefattar vardagar, kvällar och helger
Vi söker dig som:
har ett brinnande intresse för service med kunden i centrum.
har en känsla för trender och gillar att hänga med på nyheter i sociala medier.
har ett öga för detaljer, god fingertoppskänsla samt kunskap att exponera varor på ett smakfullt sätt.
älskar kundkontakten och kundservicen.
vill vara med att skapa och utveckla framtidens konfektyr och specialavdelning.
har mycket god analytisk förmåga och datakunskap.
har mycket goda ekonomiska kunskaper.
har mycket goda ledaregenskaper och ett inkluderande bemötande.
har god fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
Vi söker dig med initiativförmåga och har stark positiv energi. Du skall vara ett föredöme. Viktigt att se kundens behov och med glädje ge det bästa kundbemötandet. Du skall kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete. Du skall vara utåtriktad, tycka om att leda en grupp men också kunna arbeta självständigt.
Du skall även vara strukturerad och ha bra ordningssinne, tycka om utveckling och vara engagerad, ha fokus på försäljning, drift och skapa god lönsamhet.
Kvalifikationer:
Mångårig erfarenhet från ledande befattning i dagligvaruhandeln.
Mycket goda kunskaper i butiksekonomi.
Är strukturerad och har en god kvalitetsmedvetenhet.
Som säljledare rapporterar du till försäljningschefen för avdelningen.
Tjänsten är 36,45 timmar/vecka. Vi tillämpar tillsvidareanställning med en inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss?
Skicka då din ansökan till oss så snart som möjligt, intervjuer kommer ske löpande
Skicka in ansökan med CV, personligt brev med bild senast 16/8 - 2026 till personal.skovde@kvantum.ica.se
.
Märk din ansökan med "Säljledare Konfektyr/Special"
ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljledare - Konfektyr/Special". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag
(org.nr 556480-7179)
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
)
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
ICA Kvantum Jobbnummer
9995949